Журнал Time присвоил Джо Байдену и Камале Харрис звание "Человек года"

Журнал Time присвоил звание "Человек года" кандидату в президенты США Джо Байдену, по предварительным данным, выигравшему выборы, и кандидату в вице-президенты Камале Харрис. Об этом сообщается на сайте издания.

Joe Biden and Kamala Harris are TIME's 2020 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/o97QNlSBrl pic.twitter.com/KuoBoebBN4 — TIME (@TIME) December 11, 2020

— Если Дональд Трамп был силой для разрушения и разделения в течение последних четырёх лет, Байден и Харрис показывают, куда движется нация: смесь этнических групп, пережитого опыта и мировоззрения. Вместе они должны найти путь вперёд, — объяснил выбор главный редактор Time Эдвард Фельзенталь.

Байден и Харрис выразили благодарность и отметили, что награда является для них честью. Вручение премии из-за коронавируса проходило в дистанционном формате.

Напомним, в число претендентов также входили пока ещё действующий американский лидер Дональд Трамп, главный инфекционист США Энтони Фаучи и собирательный образ медиков, борющихся с коронавирусом, а также участники движения за расовую справедливость.

Как сообщал Лайф, по предварительным данным, Байден выиграл выборы президента США. Впрочем, Трамп и ряд республиканских штатов заявляют о махинациях и требуют суд признать итоги голосования недействительными.