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Журнал Time присвоил Джо Байдену и Камале Харрис звание "Человек года"

Издание признаёт победу члена Демократической партии на выборах президента США.

11 декабря 2020, 03:58
<p>Камала Харрис и Джо Байден. Фото © ТАСС / AP</p>

Камала Харрис и Джо Байден. Фото © ТАСС / AP

Журнал Time присвоил звание "Человек года" кандидату в президенты США Джо Байдену, по предварительным данным, выигравшему выборы, и кандидату в вице-президенты Камале Харрис. Об этом сообщается на сайте издания.

Если Дональд Трамп был силой для разрушения и разделения в течение последних четырёх лет, Байден и Харрис показывают, куда движется нация: смесь этнических групп, пережитого опыта и мировоззрения. Вместе они должны найти путь вперёд, — объяснил выбор главный редактор Time Эдвард Фельзенталь.

Байден и Харрис выразили благодарность и отметили, что награда является для них честью. Вручение премии из-за коронавируса проходило в дистанционном формате.

Напомним, в число претендентов также входили пока ещё действующий американский лидер Дональд Трамп, главный инфекционист США Энтони Фаучи и собирательный образ медиков, борющихся с коронавирусом, а также участники движения за расовую справедливость.

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Издание приблизило его по негативному эффекту к годам во время двух мировых войн и пандемии гриппа почти столетней давности.

Как сообщал Лайф, по предварительным данным, Байден выиграл выборы президента США. Впрочем, Трамп и ряд республиканских штатов заявляют о махинациях и требуют суд признать итоги голосования недействительными.

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Никонов Никита
Никонов Никита

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