Журнал Time присвоил Джо Байдену и Камале Харрис звание "Человек года"
Издание признаёт победу члена Демократической партии на выборах президента США.
Камала Харрис и Джо Байден. Фото © ТАСС / AP
Журнал Time присвоил звание "Человек года" кандидату в президенты США Джо Байдену, по предварительным данным, выигравшему выборы, и кандидату в вице-президенты Камале Харрис. Об этом сообщается на сайте издания.
Joe Biden and Kamala Harris are TIME's 2020 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/o97QNlSBrl pic.twitter.com/KuoBoebBN4— TIME (@TIME) December 11, 2020
— Если Дональд Трамп был силой для разрушения и разделения в течение последних четырёх лет, Байден и Харрис показывают, куда движется нация: смесь этнических групп, пережитого опыта и мировоззрения. Вместе они должны найти путь вперёд, — объяснил выбор главный редактор Time Эдвард Фельзенталь.
Байден и Харрис выразили благодарность и отметили, что награда является для них честью. Вручение премии из-за коронавируса проходило в дистанционном формате.
Напомним, в число претендентов также входили пока ещё действующий американский лидер Дональд Трамп, главный инфекционист США Энтони Фаучи и собирательный образ медиков, борющихся с коронавирусом, а также участники движения за расовую справедливость.
Журнал Time назвал 2020 год худшим в мировой историиИздание приблизило его по негативному эффекту к годам во время двух мировых войн и пандемии гриппа почти столетней давности.
Как сообщал Лайф, по предварительным данным, Байден выиграл выборы президента США. Впрочем, Трамп и ряд республиканских штатов заявляют о махинациях и требуют суд признать итоги голосования недействительными.
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