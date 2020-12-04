Прекрасная графика и захватывающий сюжет. Названа лучшая мобильная игра года

Её разработчиком является китайская компания miHoYo.

Мобильная игра Genshin Impact в жанре Action/RPG признана лучшей по итогам года на сервисах Google Play и App Store.

Отмечается, что это приключенческая ролевая игра с совершенно новым миром от китайской компании miHoYo. В ней пользователю открывается прекрасная графика и музыкальное сопровождение, увлекательный сюжет и лёгкость освоения.

— Вы стоите в клубах пыли под небом чужого мира. Вы — брат и сестра, которых сюда привело путешествие. Но вдруг вашего близнеца похищает неизвестное божество, а вы проваливаетесь в глубокий сон. Просыпаетесь вы в совершенно незнакомом месте... — гласит аннотация к игре.

Однако пользователи Google Play сделали другой выбор. По их мнению, лучшей игрой года является "Мой говорящий Том: Друзья". Лучшей соревновательной игрой стала Brawlhalla, инди-игрой — Cookies Must Die, казуальной — "Disney: Холодные приключения". Играми года для iPad и Apple TV стали Legends of Runeterra и Dandara Trials of Fear соответственно.