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Опубликовано 3 декабря 2020, 22:59

Прекрасная графика и захватывающий сюжет. Названа лучшая мобильная игра года

Её разработчиком является китайская компания miHoYo.

Мобильная игра Genshin Impact в жанре Action/RPG признана лучшей по итогам года на сервисах Google Play и App Store.

Отмечается, что это приключенческая ролевая игра с совершенно новым миром от китайской компании miHoYo. В ней пользователю открывается прекрасная графика и музыкальное сопровождение, увлекательный сюжет и лёгкость освоения.

VIA Giphy

Вы стоите в клубах пыли под небом чужого мира. Вы — брат и сестра, которых сюда привело путешествие. Но вдруг вашего близнеца похищает неизвестное божество, а вы проваливаетесь в глубокий сон. Просыпаетесь вы в совершенно незнакомом месте... гласит аннотация к игре.

Однако пользователи Google Play сделали другой выбор. По их мнению, лучшей игрой года является "Мой говорящий Том: Друзья". Лучшей соревновательной игрой стала Brawlhalla, инди-игрой — Cookies Must Die, казуальной — "Disney: Холодные приключения". Играми года для iPad и Apple TV стали Legends of Runeterra и Dandara Trials of Fear соответственно.

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Дарья Хомякова
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