Когда PlayStation 5 снова появится в продаже? Почему консоль Sony такая дефицитная?

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PS5 нереально достать на старте продаж

— Всё распродано, абсолютно всё распродано. И всё будет раскуплено и в России в том числе, никаких сомнений нет по этому поводу, — рассказал глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан в интервью ТАСС.

Sony PlayStation 5 оказалась сверхдефицитной. Первая партия досталась только тем, кто оформлял предзаказ, сейчас достать консоль крайне трудно. Уже появились перекупщики, продающие консоль по цене в два-три раза дороже. Вполне велика вероятность, что консоль будет трудно достать и на новогодние праздники.

Причём проблемы появились ещё на стадии предзаказа. В России 17 сентября одновременно со всем миром стартовали предзаказы PlayStation 5 и геймеры столкнулись с первыми проблемами — ещё при попытке оформить покупку заранее и с полной предоплатой. Сначала их покупки по техническим причинам отменил OZON, а потом такие же проблемы появились и у сайта "М.Видео".

В общем, покупка PS5 — настоящий челлендж для самых настойчивых или везучих. Разберёмся, как так получилось, что Sony не справляется с заказами.

Спрос на PS5 оказался выше, чем ожидала Sony

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Спрос на PlayStation 5 оказался огромным, чего не ожидала Sony. Только за первую неделю продаж раскупили 1 483 910 экземпляров. При этом PlayStation 5 продавалась всего лишь в шести странах: США, Японии, Австралии, Новой Зеландии, Сингапуре и Южной Корее.

Для сравнения: Xbox Series X и Series S за первую неделю было реализовано 1 345 386 экземпляров. И это "крупнейший запуск" для Xbox, прошлый рекорд Microsoft установила Xbox One с 1,1 миллиона проданных приставок за первую неделю. При этом нужно иметь в виду, что Xbox Series X и Series S вышли в продажу сразу в 40 странах и в них суммарно было продано меньше консолей, чем PS5 в шести странах.

Ожидания Sony не совпали с реальностью. До конца года компания планировала произвести лишь 6 миллионов консолей — только за несколько дней продаж в шести странах была продана четвёртая часть этого объёма.

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Позже компания увеличила производственный план до 10 миллионов, но при этом и география продаж с 19 ноября существенно расширилась. Кроме того, в первых шести странах спрос на PlayStation 5 пока не удовлетворён, да и во многих странах в принципе отмечается дефицит приставки.

Коронавирус усложнил жизнь Sony

— Одно я точно уяснил в этом году: больше я не хочу посреди пандемий запускать консоли и никому не советую это делать. Было трудно. В Азии простаивало производство, а подготовку к нему нам приходилось осуществлять удалённо. Можете представить, каково это — по камерам контролировать производство такой тонкой техники, как PlayStation 5, — говорил Джим Райан.

Ранее, по данным Bloomberg, Sony сократила планы по производству PS5 на 4 миллиона консолей из-за проблем с чипом — с 15 до 11 миллионов штук. По информации агентства, проблема связана с неожиданными отказами в системе на чипе. Точные причины проблем неизвестны, предполагалось, что они вызваны его высокой тактовой частотой.

PS5 была бы дефицитной и без пандемии

Не во всех странах первой волны PS5 была так же популярна, как и предшественница. К примеру, в США, Австралии и Новой Зеландии она действительно превзошла PS4 по продажам, но в Южной Корее, Сингапуре и даже на родине — в Японии — PS5 уступила PS4 по продажам в первые дни.

28 ноября 2013 года в России появилась PlayStation 4. Розничные сети ещё до выхода сообщили, что консоль будет реализована строго под закрытие предзаказов, приём которых был прекращён за день до старта продаж.

С выходом второй партии приставка также молниеносно пропадала с прилавков. Уже в середине февраля её было найти проще, однако в нагрузку клиенту предлагали докупить несколько игр и геймпады. Одну консоль без доплаты было купить сложно.

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PS4 выходила в благоприятное время. Тем не менее у неё были те же проблемы, что и у преемницы. Вывод только один: Sony выгодно, чтобы её консоли, формально продаваясь, фактически не продавались.

Во-первых, это нужно для статистики. Формально тогда PS4 начала продаваться раньше Xbox One, обошла конкурента. А PS5 — одновременно с Xbox One S и One X, хотя могла позже — из-за проблем с производственной цепочкой. Sony явно оказалась не готова к старту продаж. На производство нужно время, и обычно перед стартом продаж устройства накапливают, чтобы дефицита не возникло. Но так происходит, если компания не хочет просто застолбить за собой более ранний старт продаж, чем у конкурента. Sony в случае с PS4 и PS5 как раз эту цель и преследовала.

Во-вторых, это развивает культуру покупки консоли. Выход нового поколения — это событие, жизненный цикл приставки — 6–8 лет. Об очередях пишут в соцсетях и медиа, вокруг консоли создаётся эффект недоступности — она становится ещё более желанной.

Так, компания маскирует проблемы с производством. Заводы стабильно не успевают к дедлайну. PS4 была дефицитной не только в России, её нельзя было достать нигде. Даже на Amazon указывалось, что товара сейчас нет, ожидается поступление. Сейчас история повторяется с PS5, а условия более хардкорные — из-за пандемии заводы работают хуже.