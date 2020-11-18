Какую консоль выбрать в чёрную пятницу или под Новый год? Xbox Series X, Series S, PlayStation 5 или Nintendo Switch — выбор за вами

Оглавление Switch — полноценный конкурент некстгена Выбирать консоль предстоит из четырёх моделей: Портативность и универсальность — Nintendo Switch Производительность — Xbox Series X, но, возможно, и PlayStation 5 Игры — PlayStation 5, эмоции — PlayStation 5 Экономия — Nintendo Switch или Xbox Series S Доступность — Nintendo Switch

Switch — полноценный конкурент некстгена

Эта консоль сохраняет актуальность даже нынешней осенью, когда мир готовится к выходу нового поколения Xbox и PlayStation. В октябре продажи Switch и Switch Lite в США составили 735 926 экземпляров — на 136% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Кроме того, продажи Switch в октябре 2020-го являются вторыми по числу продаж любой игровой консоли в истории за октябрь. По этому результату Nintendo уступает только самой себе — Wii в октябре 2008 года — больше 807 000 экземпляров. В целом Switch остаётся самой продаваемой платформой в США на протяжении 23 месяцев. А это ключевой рынок для Xbox и один из важнейших для Sony.

Выбирать консоль предстоит из четырёх моделей:

Sony PlayStation 5 — 46 990 руб. (Digital Edition — 37 990 руб.). Xbox Series X — 45 590 руб. Xbox Series S — 26 990 руб. Nintendo Switch — 22 990 руб.

Ниже — пять самых популярных запросов к консоли, для каждого из них подобрали оптимальную модель.

Портативность и универсальность — Nintendo Switch

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Мы привыкли, что Switch — это портативная консоль, но она же может работать и с телевизором или монитором, а также на ней можно играть соло или даже с друзьями. Причём консоль качественно оптимизирована под работу с большим экраном — в связке с ним она начинает работать на полную мощность с максимально высокими параметрами (1080р 60 fps).

Чтобы подключить Nintendo Switch к телевизору, вам потребуется четыре компонента: док-станция Nintendo Switch, телевизор, кабель HDMI и блок питания (HAC-002).

Причём эту же консоль можно кинуть в рюкзак, а потом достать и рубиться в транспорте. Это самая универсальная игровая платформа. Поэтому она пользуется такой популярностью.

Производительность — Xbox Series X, но, возможно, и PlayStation 5

Microsoft выпустила две модели консоли — Series X и Series S. Первая — с максимальной функциональностью. И если вы хотите самую совершенную графику и наиболее стабильную работу, то выбирать стоит именно её.

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Xbox Series X и PS5 уже сравнили с Devil May Cry 5 и Assassin's Creed Valhalla. Разница минимальна — в основном незначительные отличия кроются в производительности и скорости загрузки.

Впрочем, на дистанции больше шансов у Microsoft. В оптимальном режиме Xbox Series X выводит картинку в разрешении 4К 60 fps. При этом у системы остаётся большой запас мощности — до 8К 120 fps. По сырой производительности Xbox однозначно впереди. У консоли Microsoft вычислительных блоков GPU больше, чем у PS5.

Но Sony тоже есть чем ответить. У PS5 выше частота обновления экрана, кроме того, она ещё и переменная. Это позволяет регулировать значение по ситуации и работать стабильнее.

Также жёсткий диск консоли в два раза быстрее, чем у Xbox, а это практически избавляет игры от долгих загрузок миссий и локаций — скоростной SSD берёт на себя роль оперативной памяти. Впрочем, это ещё нужно испытать на практике — на деле может оказаться, что быстрый диск даст меньше пользы, чем заверяет Sony. К тому же непонятно, кто, кроме разработчиков из внутренних студий Sony, захочет возиться с оптимизацией игр под нестандартное оборудование. Так что если вам интересна именно производительность, графика и стабильность, то ваш выбор — Xbox Series X.

Игры — PlayStation 5, эмоции — PlayStation 5

Эксклюзивы — то, за что Sony прощают слабое железо и посредственную графику. У PS5 уже есть первый хит — Spider-man: Miles Morales. Журналисты успели рассказать о детальной прорисовке Нью-Йорка, харизме главного героя и эпичных сражениях со злодеями.

Так PlayStation давит на владельцев других консолей психологически. В ближайшие месяцы Spider-man: Miles Morales закрепится на вершине информационного пространства, а доступ к игре будет только у сонибоев. Таким образом, владельцы PS почувствуют свою уникальность, а все остальные — недоступность. Это вызывает положительные эмоции от владения консолью и гнев, если её нет.

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Это позволяет Sony увеличивать аудиторию и оставаться на вершине. В седьмом поколении консолей PS3 уступала Xbox 360, в следующем Sony вернула доминирование именно с помощью уникальных игр. С тех пор аудитория японской приставки самая лояльная, а эксклюзивы резонируют на уровне премьер Ubisoft или EA.

Последние несколько лет компания выпускала эксклюзивы недостижимого качества. Uncharted 4, God of War, Marvel’s Spider-Man, Horizon Zero Dawn, Bloodborne — это только несколько примеров, все они становились бестселлерами.

PS5 привлечёт аудиторию тем же методом, что и предшественница. На презентации в августе Sony уже представила ряд эксклюзивов. Самые яркие — Returnal, Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West, Sackboy, Ratchet & Clank.

Экономия — Nintendo Switch или Xbox Series S

О преимуществах Nintendo Switch мы уже говорили. Она портативна, а в связке с телевизором вы получите производительность на уровне восьмого поколения Xbox и PS.

С Xbox Series S ситуация интереснее: она будет работать хуже Series X, но лучше восьмого поколения. В рабочем режиме она выдаст 1440р (2К) с частотой 60 fps. При этом технический потенциал раскроется не полностью — номинально она способна выдавать 120 fps при том же разрешении. Проще говоря, Series S будет работать с играми нового поколения, но не удивит графикой — самое то для доступной модели.

Какую из двух консолей выбрать, зависит от ваших приоритетов. Если вам важна мобильность, берите Switch. Интересуют новейшие игры и подписки Microsoft, позволяющие экономить, ваш выбор — Xbox Series S.

Доступность — Nintendo Switch

На старте продаж Xbox и PS в дефиците. Продажи первых уже начались, и консоли сразу же смели с полок магазинов. Прямо сейчас на страницах в интернет-магазинах нет кнопок "Купить" и "Добавить в корзину", есть лишь "Сообщить о поступлении".

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Ноябрь и декабрь — период дефицита любых устройств. Это время 11.11, чёрной пятницы и новогодних подарков. Все устройства сметают с прилавков, поэтому за консоли будет настоящая резня. В этом случае лучший вариант для тех, кто не желает охотиться за некстгеном, — Nintendo Switch. Зашёл в интернет-магазин, добавил в корзину, получил заказ.