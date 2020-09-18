PlayStation 5 почти в два раза дороже Xbox. Стоит ли переплачивать за Sony?

Компания Sony провела презентацию PlayStation 5. Были раскрыты последние подробности о приставках, цены и дата релиза. Таким образом, диспозиция перед новой консольной войной сложилась. Стало понятно, как будет атаковать Xbox и чем ответит PlayStation. Рассказываем, как человеку со стороны быстро понять, в какую сторону "воевать".

Как не запутаться в четырёх соснах

Первым делом разберёмся, что с чем будет сравниваться. А именно со всеми моделями консолей нового поколения. Каждая из сторон уже на старте предложит по два решения. Это первый раз, когда платформодержатели радуют пользователей разнообразием изначально. Обычно упрощённые или улучшенные версии Microsoft и Sony представляют спустя пару-тройку лет.

Xbox Series X — флагманская модель по цене 45 590 руб. Xbox Series S — доступный вариант по цене 26 990 руб. без дискового привода и с меньшей производительностью. PlayStation 5 — флагманская модель по цене 46 990 руб. PlayStation 5 Digital Edition — доступный аналог по цене 37 990 руб. без оптического привода, но с такой же производительностью.

Фото © Mateusz Slodkowski / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Приставки Xbox появятся в продаже уже 10 ноября, а PlayStation задержится до 19-го числа того же месяца. Для предзаказа японские консоли доступны уже сейчас. Очевидно, что обе компании хотят захватить предрождественский сезон распродаж в США и Европе.

Сказ о производительности, в котором чёрт ногу не сломит

Один из главных критериев, по которым принято выбирать игровое железо, — производительность. В отличие от текущего поколения, в новом платформодержатели будут идти практически нос к носу. Во всяком случае, если рассматривать флагманские модели.

Мы в сравнении ограничимся базовыми характеристиками и не станем углубляться в нюансы вроде различий в архитектурах RDNA или частотах процессора при включённой и выключенной SMT (одновременная многопоточность). Хотя бы потому, что очень сложно прогнозировать последствия этих различий без живых тестов. Да и потом долгие годы консольная аудитория именно тем и славилась, что в большинстве своём не забивала голову мельчайшими подробностями о различиях в характеристиках.

Xbox Series X Процессор — 8-ядерный AMD Zen 2 с частотой 3,8 ГГц.

GPU — AMD RDNA 2 GPU с 52 CU (CU — это Computer units, вычислительные блоки) и частотой 1,825 ГГц.

(CU — это Computer units, вычислительные блоки) и частотой 1,825 ГГц. ОЗУ — 16 Гб типа GDDR 6.

ПЗУ — твёрдотельный накопитель с интерфейсом PCIe Gen 4 NVMe ёмкостью 1 Тб со скоростью чтения 2,4–4,8 Гб/сек.

со скоростью чтения 2,4–4,8 Гб/сек. Дисковод — 4K Uhd Blu-Ray.

Номинальная мощность — 12,15 терафлопса.

Младшая версия, то есть Xbox Series S, обладает практически теми же характеристиками, за исключением процессора и графического ускорителя. В случае с процессором используется та же модель AMD Zen 2, но с меньшей частотой — 3,6 ГГц. Видеокарта снова такая же — AMD RDNA 2, но с меньшим числом вычислительных блоков (20 CU) и частотой (1,562 ГГц). Также Xbox Series обладает меньшими запасами памяти: всего 10 Гб оперативной и 512 Гб постоянной. В каждом случае используется один и тот же тип комплектующих, но другие параметры дают разительную разницу при оценке номинальной мощности. У Xbox Series S она равна всего четырём терафлопсам.

Фото © Mateusz Slodkowski / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

PlayStation 5 Процессор — 8-ядерный AMD Zen 2 с регулируемой частотой от 2,23 до 3,5 ГГц. GPU — AMD RDNA 2 GPU с 36 CU и частотой до 2,23 ГГц. ОЗУ — 16 Гб типа GDDR 6. ПЗУ — твёрдотельный накопитель с интерфейсом PCIe Gen 4 NVMe SSD ёмкостью 825 Гб со скоростью чтения 5,5–8 Гб/сек. Дисковод — 4K Uhd Blu-Ray. Номинальная мощность — 10,28 терафлопса.

PlayStation 5 Digital Edition может похвастаться идентичными характеристиками. От старшей версии дешёвая консоль отличается только отсутствием дискового привода.

Дальше прочтёшь — смысл всех цифр поймёшь

В первую очередь разберёмся c иксбоксами. Совершенно очевидно, что разница между ними существенно скажется на качестве картинки. В оптимальном режиме Xbox Series X выводит картинку в разрешении 4К с частотой 60 FPS. При этом, как утверждает вендор, у системы остаётся большой запас мощности, позволяющий выводить 8К с частотой до 120 FPS. В то же время Series S в рабочем режиме выдаёт только 1440р (2К) с частотой 60 FPS. Номинально же консоль способна выдавать 120 FPS при том же разрешении. Проще говоря, XSS сможет работать с играми нового поколения, но экстраординарной графикой не удивит.

Теперь к вопросу посложнее — Xbox Series X против PlayStation 5. В сравнении так называемой сырой производительности Xbox однозначно впереди. Но японцам будто бы всё равно есть чем бить все карты Microsoft. У Xbox — больше вычислительных блоков GPU, но у Sony — выше частота, которая к тому же ещё и переменная. У XSX — выше тактовая частота процессора, зато у PS5 — в два раза быстрее жёсткий диск.

Пока мы не увидим, как консоли запускают игры на самом деле, нельзя говорить наверняка о разнице в графике. Меж тем предположим, что переменная частота Sony может привести к динамическому изменению разрешения. Это нормальная практика, которую обкатали ещё в текущем поколении. С одной стороны, такой подход в сложных сценах делает картинку рыхлой, а с другой — обеспечивает стабильный фреймрейт. Как бы там ни было, Sony заявляет, что PS5, так же как и XSX, готова к 8К и 120 FPS.

Жёсткий диск и вовсе может оказаться главным козырем в рукаве японцев. Он в два раза быстрее, чем у Xbox, и это, как уверяет PlayStation, практически избавляет игры от загрузок, миссий и локаций. Формально скоростной SSD берёт на себя роль оперативки. Но, как отмечают некоторые журналисты, на деле может оказаться, что быстрый диск даёт не так много профита, как того хотела Sony. Открытым остаётся вопрос и о том, кто кроме разработчиков из внутренних студий Sony захочет возиться с оптимизацией игр под нестандартное оборудование.

О Xbox же можно сказать только одно — это чистая мощь, которая как минимум гарантирует поддержку постоянного и нативного разрешения 4К при 60 или 120 FPS. Технология трассировки лучей тоже на XSX будет работать с большей вероятностью. Хотя на PS5 её поддержка тоже заявлена. Разница может проявиться в качестве её исполнения.

Контент всему голова!

Контент — самая важная часть любой игровой системы. Мы неоднократно убеждались в том, что платформа без игр быстро загибается. Взять те же Ouya или пример посвежее — Google Stadia.

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По итогам текущего консольного поколения ясно, что по качеству игр Sony опережает своих конкурентов на голову. У японцев контент технологичнее, красивый и, главное, эксклюзивный. Этого же курса Sony планирует придерживаться и в новом поколении. С небольшим, правда, изменением: самые крутые игры Sony отныне стоят $70, а не $50, как раньше.

Стартовый набор игр PlayStation 5 Astro’s Playroom — скорее технодемка, нежели полноценная игра, позволяющая оценить все возможности нового геймпада.

— скорее технодемка, нежели полноценная игра, позволяющая оценить все возможности нового геймпада. Demon’s Souls — полноценный ремейк культовой игры, которая некогда положила начало серии игр Dark Souls и зародила жанр Souls Like.

— полноценный ремейк культовой игры, которая некогда положила начало серии игр Dark Souls и зародила жанр Souls Like. Destruction All-Stars — футуристичные гонки на выживание в стиле "королевской биты".

— футуристичные гонки на выживание в стиле "королевской биты". Spider-Man: Miles Morales — ответвление от Marvel's Spider-Man, действие которой разворачивается во вселенной, где костюм Человека-паука достаётся темнокожему подростку Майлзу Моралесу. Многие могут знать этого персонажа по мультфильму 2018 г. "Человек-паук. Через вселенные".

— ответвление от Marvel's Spider-Man, действие которой разворачивается во вселенной, где костюм Человека-паука достаётся темнокожему подростку Майлзу Моралесу. Многие могут знать этого персонажа по мультфильму 2018 г. "Человек-паук. Через вселенные". Sackboy: A Big Adventures — спин-офф Little Big Planet. Little Big Planet — это серия семейных адвенчур, игры которой традиционно попадают в стартовый набор консолей PlayStation.

Xbox же где-то в середине жизненного цикла Xbox One решила пойти другим путём. Формально платформа отказалась от эксклюзивных тайтлов. Игры даже внутренних студий Microsoft доступны и на ПК. Фишка игр Xbox — в доступности. Благодаря подписке Game Pass, которая за фиксированную плату (7000 руб. в год или 900 руб. в месяц) открывает доступ к 200 с лишним играм.

Стартовая линейка Xbox Series X Assassin’s Creed Valhalla — новая часть одного из самых прибыльных сериалов Ubisoft. Действия новой игры развернутся в скандинавском сеттинге вокруг викингов. На PS5 игра тоже выйдет, но не сразу.

— новая часть одного из самых прибыльных сериалов Ubisoft. Действия новой игры развернутся в скандинавском сеттинге вокруг викингов. На PS5 игра тоже выйдет, но не сразу. Dirt 5 — очередной сиквел раллийного автосимулятора. Серия Dirt — одна из немногих в своём жанре, относительно приветливая к неискушённым игрокам.

— очередной сиквел раллийного автосимулятора. Серия Dirt — одна из немногих в своём жанре, относительно приветливая к неискушённым игрокам. Gears Tactics — пошаговая стратегия с упором на тактику. Наверняка понравится всем, кто знаком с серией XCOM.

— пошаговая стратегия с упором на тактику. Наверняка понравится всем, кто знаком с серией XCOM. Watch Dogs: Legion — новая глава в истории про хактевистов, начавшейся ещё в 2014 г. Что любопытно: версия паст-ген выйдет 29 октября (для PS4 и XO), а некст-ген — 10 ноября, в день релиза Xbox Series X. При этом версия для PS5 остаётся без даты релиза.

Каждая модель обеспечивает разные подходы к аудитории. Xbox Game Pass для менее искушённой публики, которая воспринимает видеоигры как второстепенный вид досуга. Схема PlayStation — для хардкорных геймеров, которым подавай все лучшие новинки.

Так на какую консоль ориентироваться?

Всё зависит от цели покупки. Если нужно максимально сэкономить, то выбор очевиден — Xbox Series S плюс Game Pass на год, который при относительно низкой цене предлагает новую аппаратную платформу. Но нужно осознавать компромисс этого варианта. Хоть Microsoft и обещает , что XSS будет поддерживать игры нового поколения, картинка будет приемлемой даже по современным меркам: 1440р и 60 FPS.

XSS — это, скорее, вариант для непритязательных взрослых игроков или для семейного досуга, который подразумевает ежедневные короткие сессии для детей и сессии подлиннее для всех в выходные. А если геймер является фанатом одной серверной игры вроде FIFA, Fortnite или World of Tanks, то вообще можно не задумываться о выборе. Среди мультиплатформенных игр а-ля Assassin’s Creed, Call of Duty и Battlefield он всегда найдёт на что отвлечься.

Тинейджера или взрослого искушённого игрока, который привык тратить много времени на видеоигры, XSS, скорее всего, не удовлетворит. Такой аудитории подавай что-то более продвинутое. Наша рекомендация — PS5 Digital Edition. Тут нужно держать в уме ещё и то, что у PlayStation контроллер с наворотами и есть поддержка VR.

Что до Xbox Series X и PlayStation 5, то, на наш взгляд, обе модели не лучшим образом подходят для российского рынка. Ввиду стремления сэкономить российские геймеры и без того редко покупают дисковые издания игр. Вряд ли в случае с Sony кто-то захочет переплачивать 9 тыс. руб. за возможность вставлять в неё диски.