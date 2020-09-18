Депутат увлечённо разглядывал голые фото во время заседания, не подозревая, что его снимают

Член Народной государственной партии власти Таиланда Роннатеп Ануват отправился на заседание по обсуждению бюджета, проходившее в Бангкоке. Однако происходящее его, видимо, не так сильно увлекало, как изучение фото в телефоне. Депутата поймали за просмотром провокационных кадров. В том числе на них находились голая по пояс девушка и женские гениталии, пишет Daily Mail.
Фото © Twitter / English14755403
Политик настолько углубился в изучение фото, что потратил на это не менее 10 минут и даже снял маску, чтобы ему ничего не мешало. Однако, когда инцидент предали огласке и политика пристыдили, он дал весьма неожиданный комментарий.
Фото © Twitter / indiacom, Facebook / นายรณเทพ อนุวัฒน์
Мужчина признался, что рассматривал обнажённые фото. Однако заявил, что снимки попали к нему случайно, и якобы приславшая их девушка сначала попросила о помощи. А потом политик понял, что она хочет денег.
Я изучал обстановку, окружающую девушку, чтобы определить, не попала ли она в руки преступников, которые вынуждают её делать подобные фото
Также Роннатеп предположил, что это могли быть происки политических соперников, которые хотели опорочить его имя. Впрочем, наказывать любознательного политика не собираются. Председатель Палаты представителей Чуан Ликпай заявил, что в настоящее время нет никаких правил о том, что депутаты могут смотреть в своих телефонах во время заседаний. И назвал подобные кадры "личным делом".