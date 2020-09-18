Депутат увлечённо разглядывал голые фото во время заседания, не подозревая, что его снимают

Член Народной государственной партии власти Таиланда Роннатеп Ануват отправился на заседание по обсуждению бюджета, проходившее в Бангкоке. Однако происходящее его, видимо, не так сильно увлекало, как изучение фото в телефоне. Депутата поймали за просмотром провокационных кадров. В том числе на них находились голая по пояс девушка и женские гениталии, пишет Daily Mail.

Фото © Twitter / English14755403

Политик настолько углубился в изучение фото, что потратил на это не менее 10 минут и даже снял маску, чтобы ему ничего не мешало. Однако, когда инцидент предали огласке и политика пристыдили, он дал весьма неожиданный комментарий.

Фото © Twitter / indiacom, Facebook / นายรณเทพ อนุวัฒน์

Мужчина признался, что рассматривал обнажённые фото. Однако заявил, что снимки попали к нему случайно, и якобы приславшая их девушка сначала попросила о помощи. А потом политик понял, что она хочет денег.

Я изучал обстановку, окружающую девушку, чтобы определить, не попала ли она в руки преступников, которые вынуждают её делать подобные фото Роннатеп Ануват