Житель Петербурга зверски избил бывшую девушку и её мать. Женщина в коме

В Санкт-Петербурге 21-летний молодой человек жестоко избил свою бывшую девушку и её 65-летнюю мать, которая впала в кому.

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По данным УМВД РФ по региону, вечером 8 декабря в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что получила СМС-сообщение от своей 39-летней коллеги с просьбой о помощи. Это произошло благодаря её восьмилетней дочери, которая также находилась в квартире в момент инцидента. Девочка отвлекла нападавшего, а её мать в этот момент смогла отправить СМС, написав, что её избивает бывший сожитель. На место незамедлительно прибыл наряд полиции, злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело.

Женщины получили многочисленные травмы и были госпитализированы. Мать находится в тяжёлом состоянии, буквально между жизнью и смертью, у неё открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, лобной кости, носа и обоих предплечий. Её дочь получила сотрясение мозга, у неё сломана челюсть.

Пара встречалась год. Парень по имени Влад увлекался смешанными единоборствами, по официальным данным, нигде не работал. Когда женщина бросила его, он решил отомстить, подкараулил её с мамой, затащил в квартиру и избил.

Друзья и знакомые Влада шокированы произошедшим. Они рассказали Лайфу, что молодой человек производил впечатление спокойного и адекватного, его не замечали агрессивным или нетрезвым.

Влад интеллектуально развитый молодой человек. Он явно вышел из себя, да и вообще, понимаете, насколько далеко может зайти любовь. Я шокирован его поступком Илья, знакомый

Это очень печально, я даже не знал, что у него есть девушка. Влад — человек общительный и весёлый. В принципе, нормальный, любит внимание. Знаю, что он интересовался ММА, но фанатом не был Кирилл, знакомый

Впечатление было, что он достаточно самоуверенный парень. Он из богатой семьи, поэтому был слегка высокомерен. В целом, конечно, он мне показался нормальным, но то, что о нём рассказали, меня сильно удивило Иван, знакомый

Правда, один из знакомых, Александр, охарактеризовал парня как человека странного, который не всегда был уравновешенным и любил авантюры. Однако никаких запрещённых веществ, по его словам, подозреваемый не употреблял.

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