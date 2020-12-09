Не только оливье. В России рассчитали индекс селёдки под шубой
Главное, сумма зависит от стоимости рыбы.
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Перед Новым годом принято рассчитывать так называемый индекс оливье и узнавать, во сколько обойдётся россиянам самый популярный праздничный салат. Выяснилось, что стоимость набора продуктов, куда входят сельдь, свёкла, картофель, морковь, яйца, майонез и репчатый лук, составила 565 рублей.
При этом председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин считает, что приготовление салата может обойтись и в 250 рублей.
— Всё зависит от стоимости селёдки. Если покупать рыбу, засоленную в бочке, она выйдет дешевле, чем разделанная и расфасованная по упаковкам. Тем более целая рыба, как правило, вкуснее, — сказал Шапкин в беседе с "Радио 1".
Шапкин пояснил, что по сравнению с весной 2020 года цены снизились, однако к следующей весне ожидается значительный рост. За аналогичный период прошлого года он составил 10–15%, особенно это коснулось зерна и сахара.
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— Что касается селёдки, то, я думаю, её цена не зависит от сезона. Это не урожай, который собирают осенью, её можно вылавливать круглый год. Вообще, на рыбу цены расти не должны, только если речь не идёт о красных сортах, — подчеркнул эксперт.
По словам Шапкина, цены на рыбу в этом году даже снизились, в том числе из-за хорошего улова на Дальнем Востоке.
Ранее стало известно, во сколько обойдётся россиянам новогодний оливье.
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