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Не только оливье. В России рассчитали индекс селёдки под шубой

Главное, сумма зависит от стоимости рыбы.

9 декабря 2020, 19:52
<p>Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D1%88%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B9#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Selidi_pod_shuboi.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Фото © Wikipedia

Перед Новым годом принято рассчитывать так называемый индекс оливье и узнавать, во сколько обойдётся россиянам самый популярный праздничный салат. Выяснилось, что стоимость набора продуктов, куда входят сельдь, свёкла, картофель, морковь, яйца, майонез и репчатый лук, составила 565 рублей.

При этом председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин считает, что приготовление салата может обойтись и в 250 рублей.

Всё зависит от стоимости селёдки. Если покупать рыбу, засоленную в бочке, она выйдет дешевле, чем разделанная и расфасованная по упаковкам. Тем более целая рыба, как правило, вкуснее, — сказал Шапкин в беседе с "Радио 1".

Шапкин пояснил, что по сравнению с весной 2020 года цены снизились, однако к следующей весне ожидается значительный рост. За аналогичный период прошлого года он составил 10–15%, особенно это коснулось зерна и сахара.

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Что касается селёдки, то, я думаю, её цена не зависит от сезона. Это не урожай, который собирают осенью, её можно вылавливать круглый год. Вообще, на рыбу цены расти не должны, только если речь не идёт о красных сортах, — подчеркнул эксперт.

По словам Шапкина, цены на рыбу в этом году даже снизились, в том числе из-за хорошего улова на Дальнем Востоке.

Ранее стало известно, во сколько обойдётся россиянам новогодний оливье.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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