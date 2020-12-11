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Сбер предупредил россиян о новой мошеннической схеме с "защищённым счётом"

Чаще всего работает уловка с кредитами.

11 декабря 2020, 06:23

Мошенники постоянно придумывают новые способы кражи денег у своих жертв. Об очередной выдумке злоумышленников предупредил начальник управления противодействия кибермошенничеству в Сбербанке Сергей Велигодский.

Он уточнил, что мошенники пытаются убедить клиента банка добавить себе "новую защищённую карту", чтобы на неё перевести деньги. И именно с неё преступники в конце концов и похищают денежные средства.

Сбербанк начал отлавливать мошенников прямо во время их звонков россиянам

Сбербанк начал отлавливать мошенников прямо во время их звонков россиянам

Сервис уже запущен в сетях Tele2 и "Мегафон". МТС и "Билайн" находятся в процессе подключения.

По словам Велигодского, чаще граждане попадаются на "схему с кредитами", когда клиента извещают о якобы выданном займе, а для "отмены" операции ему предлагают создать заявку на новый "защищённый счёт" и перевести все финансы на него.

Казалось бы, диалог абсурдный, но при самом худшем исходе клиент не только лишается своих денег, а ещё остаётся должен банку, — приводит слова эксперта КП.

Ранее Лайф сообщал, что мошенники обманули жителя Читы по новой схеме на 900 тысяч рублей.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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