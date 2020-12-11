ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Жестокий аванс. Как банки обманывают на новогодних спецпредложениях В банках сейчас появились необычные предновогодние акции. Проценты по вкладам не только резко повышают, но и выплачивают авансом. Заёмщикам предлагают подарки к кредитам. Какие опасности могут скрывать в себе праздничные предложения и как вычислить уловки банкиров?