ЦБ отозвал лицензии у двух банков
По величине активов на 1 декабря "Онего" занимал 308-е место в банковской системе России, "Финтех" — 241-е.
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Центробанк РФ с 11 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у двух банков — "Онего" (Петрозаводск) и "Финтех" (Москва).
По данным ЦБ, деятельность обоих банков была ориентирована на проведение непрозрачных операций по переводу денег в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов, а также на обслуживание организаторов незаконных азартных игр. Банк "Онего" также был вовлечён в сомнительные операции по выводу средств за рубеж, а "Финтех" неоднократно нарушал вводившиеся регулятором ограничения на отдельные виды операций.
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Основанием для отзыва лицензии стали нарушения банками федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ. В оба банка назначена временная администрация Банка России.
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