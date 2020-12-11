СК показал видео с места жестокой расправы в Армавире
По данным следователей, погибшая девушка жила вместе с убийцей в одной квартире. Накануне у них произошёл конфликт.
Следственный комитет показал видео с места жестокой расправы мужчины над возлюбленной в Армавире и раскрыл подробности трагедии.
— Установлено, что фигурант с девушкой проживали в съёмной квартире в городе Армавире. По версии следствия, днём 10 декабря между подозреваемым и сожительницей произошёл конфликт на почве ревности. Во время ссоры злоумышленник нанёс оппонентке множество ударов в область головы, убив её, после чего переместил тело погибшей в ванну, — говорится в сообщении СУ СК по Краснодарскому краю.
В ведомстве также подтвердили, что после этого злоумышленник с особой жестокостью расправился с 9-летним братом своей возлюбленной в станице Новоалексеевской. Ранее Лайф сообщал, что мужчина пытал мальчика, чтобы узнать имена любовников его сестры. После этого преступник скрылся, а свою машину оставил недалеко от моря.
К расследованию дела подключили наиболее опытных следователей, они продолжают работать на местах происшествий.
Выбор редакции
Жестокий убийца из Армавира объявлен в федеральный розыск
Криминалист: Убийца из Армавира мог ревновать возлюбленную к её маленькому брату
На Алтае подростки устроили массовую драку из-за "неправильной" одежды — видео
Специалисты расшифровали послание серийного убийцы Зодиака
"Фу, какая страшная!" Наташа Королёва испугала подписчиков внешним видом
Комментариев: 0