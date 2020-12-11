СК показал видео с места жестокой расправы в Армавире

Следственный комитет показал видео с места жестокой расправы мужчины над возлюбленной в Армавире и раскрыл подробности трагедии.

— Установлено, что фигурант с девушкой проживали в съёмной квартире в городе Армавире. По версии следствия, днём 10 декабря между подозреваемым и сожительницей произошёл конфликт на почве ревности. Во время ссоры злоумышленник нанёс оппонентке множество ударов в область головы, убив её, после чего переместил тело погибшей в ванну, — говорится в сообщении СУ СК по Краснодарскому краю.

В ведомстве также подтвердили, что после этого злоумышленник с особой жестокостью расправился с 9-летним братом своей возлюбленной в станице Новоалексеевской. Ранее Лайф сообщал, что мужчина пытал мальчика, чтобы узнать имена любовников его сестры. После этого преступник скрылся, а свою машину оставил недалеко от моря.

К расследованию дела подключили наиболее опытных следователей, они продолжают работать на местах происшествий.