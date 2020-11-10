В России предложили ввести налоговый вычет на услуги психологов

Парламентарий считает, что это поможет поддержать ментальное здоровье граждан.

Депутат Госдумы Виктор Зубарев считает, что необходимо расширить список расходов, по которым россияне могут получить социальный налоговый вычет. Так, в список можно включить плату за услуги психологов. Соответствующее письмо парламентарий отправил министру финансов РФ Антону Силуанову.

— Прошу вас расширить список расходов, по которым граждане имеют право получить социальный налоговый вычет, и включить в него плату за услуги по оказанию квалифицированной психологической и психотерапевтической помощи, — цитирует послание RT.

Свою инициативу депутат объяснил тем, что есть весьма тревожные данные статистики об увеличении спроса на препараты для поддержки центральной нервной системы. По его мнению, если ввести налоговый вычет на услуги психологов, то это поспособствует "благополучию развития ментального здоровья граждан".