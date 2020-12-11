Азербайджан отменил военное положение
Указ вступит в силу сегодня в полночь.
Фото © ТАСС/Валерий Шарифулин
Парламент Азербайджана отменил военное положение, введённое в стране 28 сентября из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Решение вступит в силу в полночь 12 декабря (23:00 11 декабря мск).
— Утвердить указ президента Азербайджанской Республики "Об отмене военного положения", — говорится в постановлении.
Военное положение вводилось и в Армении, но пока парламент республики не стал его отменять.
Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, там начались активные бои. Военные действия продолжались до 10 ноября, когда Армения, Азербайджан и Россия договорились о размещении в Карабахе российских миротворцев и прекращении огня.
А накануне, 10 декабря, в Баку прошёл масштабный парад, посвящённый "победе в Нагорном Карабахе". В нём участвовало более трёх тысяч военнослужащих и до 150 единиц техники, принимали парад на площади Свободы не только президент Азербайджана Ильхам Алиев, но и лидер Турции Реджеп Эрдоган.
Выбор редакции
Глава МИД Ирана: Эрдоган подрывает суверенитет Азербайджана
Десять лидеров оппозиции задержаны после протестов в Ереване
Специалисты расшифровали послание серийного убийцы Зодиака
Жестокий убийца из Армавира объявлен в федеральный розыск
На Алтае подростки устроили массовую драку из-за "неправильной" одежды — видео
Комментариев: 0