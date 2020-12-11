Азербайджан отменил военное положение

Парламент Азербайджана отменил военное положение, введённое в стране 28 сентября из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Решение вступит в силу в полночь 12 декабря (23:00 11 декабря мск).

— Утвердить указ президента Азербайджанской Республики "Об отмене военного положения", — говорится в постановлении.

Военное положение вводилось и в Армении, но пока парламент республики не стал его отменять.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, там начались активные бои. Военные действия продолжались до 10 ноября, когда Армения, Азербайджан и Россия договорились о размещении в Карабахе российских миротворцев и прекращении огня.

А накануне, 10 декабря, в Баку прошёл масштабный парад, посвящённый "победе в Нагорном Карабахе". В нём участвовало более трёх тысяч военнослужащих и до 150 единиц техники, принимали парад на площади Свободы не только президент Азербайджана Ильхам Алиев, но и лидер Турции Реджеп Эрдоган.