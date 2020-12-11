Пейнтбол, бизнес, военные игры. Лайф узнал, чем занимался убийца из Армавира
Мужчина пропал после расправы, его разыскивают полицейские.
Акшин Г. Фото © Соцсети
Подозреваемый в двойном убийстве на Кубани Акшин Г. владеет пейнтбольным клубом ARMA, где проводятся военно-тактические игры, максимально приближенные к реальности. Они проходят на базе отдыха "Уруп". Об этом Лайфу сообщил источник.
Кроме того, злоумышленник является индивидуальным предпринимателем — занимается производством товаров для праздников, карнавалов и "прочих изделий для увеселения". Акшин Г. также числится одним из учредителей компании "Кубань-строй технолоджи", которая строит жилые и нежилые здания.
СК показал видео с места жестокой расправы в АрмавиреПо данным следователей, погибшая девушка жила вместе с убийцей в одной квартире. Накануне у них произошёл конфликт.
Напомним, Акшин Г. на почве ревности убил возлюбленную, а затем её брата. О случившемся он рассказал в соцсетях. Лайф узнал, что злоумышленник пытал мальчика, чтобы узнать имена любовников девушки. Позже мужчина попал на камеры видеонаблюдения, его разыскивают правоохранители.
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