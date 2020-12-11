В Нижнем Новгороде ритуальщики избили родных умершего мужчины за отказ от их услуг
Инцидентом заинтересовалась полиция.
Фото © Pixabay
В Нижнем Новгороде сотрудники ритуальной конторы пошли на конфликт с родственниками умершего местного жителя и избили одного из них. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД РФ.
Вечером 7 декабря в полицию поступило сообщение о смерти 83-летнего мужчины в посёлке Новое Доскино. Правоохранители выехали по месту жительства умершего, чтобы осмотреть тело на предмет отсутствия на нём признаков насильственной смерти.
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Выяснилось, что ещё до прибытия полицейских к родственникам покойного обратились представители ритуального агентства, предложив свои услуги по организации похорон. Получив отказ, они выломали дверь и избили внука умершего. Пострадавший обратился к врачам. Позже директор ритуальной компании заявил журналистам, что молодой человек сам спровоцировал конфликт, оскорбив представительницу конторы.
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В региональном управлении МВД РФ заявили, что по факту нанесения телесных повреждений начата проверка, устанавливается тяжесть вреда, причинённого здоровью пострадавшего.
— По результатам проверочных мероприятий будет принято решение в соответствии с нормами действующего законодательства, — добавили в ведомстве.
Ранее Лайф писал, что в Госдуме предложили создать чёрный список ритуальщиков.
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