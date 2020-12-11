В Европарламенте указали на угрозу свободе слова в Facebook и Twitter

Нидерландский депутат Европарламента от группы "Европейские консерваторы и реформисты" Роберт Рос выразил обеспокоенность по поводу чрезмерного регулирования IT-компаниями (Facebook, Twitter, Google) своих площадок. Согласно его обращению, направленному в адрес Еврокомиссии, это угрожает свободе слова, передаёт RT со ссылкой на запрос парламентария.

Опираясь на открытые данные, Рос отметил, что указанные компании занимаются отслеживанием и контролем общедоступного контента при помощи искусственного интеллекта (ИИ) и алгоритмов. Это происходит с учётом того факта, что для модерации содержимого сайтов исследовательская служба Европарламента не рекомендует увеличивать темпы использования ИИ.

Обращаясь к Еврокомиссии, он поинтересовался, как там оценивают действия Facebook и других IT-компаний, которые покушаются на свободу слова, "считая себя технологической платформой и одновременно не называя себя издателем или средством массовой информации", но при этом активно навязывая свои правила игры посредством толкования понятий "риторика ненависти", "дезинформация" и "заведомо ложные новости".

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о необходимости противодействовать ущемлению интересов российских пользователей интернет-ресурсов, в том числе и иностранных.