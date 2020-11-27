Госдума приняла дефицитный бюджет. На сколько вырастет зарплата депутатов в следующем году

В 2021 году дефицит бюджета составит 2,75 трлн рублей, в 2022-м — 1,25 трлн, а в 2023-м — 1,41 трлн. Многим бросилось в глаза, что при этом траты на зарплату депутатов станут больше на 460 млн рублей. Таким образом, на оплату работы народных избранников в следующем году пойдёт 6,418 млрд рублей.

В результате в 2021 году средняя зарплата депутата Государственной думы составит 500 тыс. рублей в месяц. Сейчас они получают в среднем около 450 тысяч. По факту на руки обычный депутат получает 370–380 тыс. рублей, а вице-спикеры значительно больше. Много это или мало?

— Такая зарплата соответствует уровню достатка западного среднего класса. По мировым меркам доходы российских парламентариев средние. В масштабах бюджета, который составляет порядка 20 трлн рублей, расходы на Государственную думу — это капля в море. В 2019 году на функционирование нижней палаты парламента было потрачено 10,2 млрд рублей, в 2020 году сумма выросла до 11 млрд. Другое дело, что среди депутатов много обеспеченных людей, они вообще могли бы демонстративно отказаться от депутатской зарплаты. Кстати, такие случаи уже были. Например, один известный олигарх в своё время получал зарплату в один МРОТ в месяц как президент группы компаний. Некоторым депутатам можно было бы взять пример с олигархов, — считает руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев.

Случаи, когда депутаты отказывались от своих зарплат, уже встречались не раз. Тем более что помимо оклада они получают ещё огромное количество льгот. Это позволяет серьёзно сэкономить.

— Список льгот для депутатов очень большой. Перечислю лишь некоторые из них. К примеру, депутаты получают служебный транспорт и служебное жильё в столице, если сами они приехали из другого города. Им выплачивают и компенсации за расходы на переезд, а также мобильную связь. Они могут бесплатно передвигаться на транспорте и получать проездной документ без очередей. В перспективе депутатов ждёт повышенная пенсия, — отметила партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.