Бетононасос с отказавшими тормозами смял десяток авто во Владивостоке, пострадало 16 человек — видео

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Во Владивостоке произошло массовое ДТП с участием около десяти автомобилей и пассажирского автобуса. В результате происшествия пострадало 16 человек. Предварительно, виновником аварии стал бетононасос, у которого отказали тормоза.

Сообщается, что среди пострадавших есть подросток — 14-летняя девочка. Её госпитализировали с переломами. Кроме того, по словам очевидцев, в ДТП погиб водитель строительной техники, однако пока официального подтверждения этой информации нет.

На кадрах с места происшествия, которые оказались в распоряжении Лайфа, видно, что некоторые автомобили серьёзно повреждены.

Ранее Лайф рассказывал, что на трассе под Нижним Новгородом грузовик во время аварии "залез" на легковушку. Водитель иномарки чудом остался жив.