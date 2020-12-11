Бетононасос с отказавшими тормозами смял десяток авто во Владивостоке, пострадало 16 человек — видео
Очевидцы также сообщают об одном погибшем.
Во Владивостоке произошло массовое ДТП с участием около десяти автомобилей и пассажирского автобуса. В результате происшествия пострадало 16 человек. Предварительно, виновником аварии стал бетононасос, у которого отказали тормоза.
Сообщается, что среди пострадавших есть подросток — 14-летняя девочка. Её госпитализировали с переломами. Кроме того, по словам очевидцев, в ДТП погиб водитель строительной техники, однако пока официального подтверждения этой информации нет.
На кадрах с места происшествия, которые оказались в распоряжении Лайфа, видно, что некоторые автомобили серьёзно повреждены.
В Москве скорая перевернулась после столкновения с несколькими авто, есть пострадавшие — видео момента ДТПВодитель и фельдшер госпитализированы.
Ранее Лайф рассказывал, что на трассе под Нижним Новгородом грузовик во время аварии "залез" на легковушку. Водитель иномарки чудом остался жив.
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