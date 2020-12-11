Минздрав рассчитал рекомендуемую дозу шампанского на Новый год. И мы не хотим в это верить
Игристое противопоказано людям с поражениями печени, желудочно-кишечного тракта, нарушениями центральной нервной системы и психическими заболеваниями. Всем остальным — можно, но... всего один бокал.
В новогоднюю ночь оптимально выпить всего один бокал шампанского. Об этом в разговоре с News.ru сообщил главный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян.
Праздник — это великое дело. Новый год для нас — один из самых главных, если не главный праздник. Люди должны его как-то отметить. Многие с него хотят начать новую жизнь. Я называю его праздником добрых надежд. Он должен начинаться с хорошего застолья
По его словам, не стоит портить праздник отсутствием шампанского, но нужно помнить о чувстве меры и своём здоровье. Специалист отметил, что данный напиток противопоказан людям с поражениями печени, желудочно-кишечного тракта, нарушениями центральной нервной системы и психическими заболеваниями.
Запасы к празднику. Какие продукты для новогоднего стола выгодно купить в "Пятёрочке", "Дикси" и "Магните" уже сейчасДо Нового года осталось менее трёх недель, и в супермаркетах уже появились праздничные скидки на товары. Лайф составил рейтинг самых выгодных предложений в "Пятёрочке", "Дикси" и "Магните".
Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин созвонился с 97-летней Натальей Донсковой из Ессентуков, которая передала правозащитникам своё новогоднее пожелание о разговоре с главой государства, но забыла оставить телефонный номер.
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