Минздрав рассчитал рекомендуемую дозу шампанского на Новый год. И мы не хотим в это верить

Запасы к празднику. Какие продукты для новогоднего стола выгодно купить в "Пятёрочке", "Дикси" и "Магните" уже сейчас До Нового года осталось менее трёх недель, и в супермаркетах уже появились праздничные скидки на товары. Лайф составил рейтинг самых выгодных предложений в "Пятёрочке", "Дикси" и "Магните".