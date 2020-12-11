Выигравшая выборы школьный сторож отказалась стать главой поселения
Местным депутатам придётся проголосовать заново.
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Школьный сторож из Омской области Надежда Чекмарёва отказалась от должности главы поселения Новоомское после победы на выборах. Об этом рассказал местный депутат Александр Дождиков.
— Надежда Чекмарёва подала в совет заявление о том, что не готова занимать должность главы Новоомского сельского поселения. Будет объявляться новая процедура выборов, — написал он в "Одноклассниках".
Как сообщает РИА "Новости", в администрации Омского района, региональной избирательной комиссии и администрации поселения отказались комментировать итоги выборов. В школе, где работает Чекмарёва, подтвердили, что она числится у них сторожем и "заявление ещё не писала".
Замглавы Новоомского поселения Михаил Дикун рассказал агентству, что на данный момент обязанности главы выполняет Артур Лен, который работал на посту главы несколько сроков с 2002 года.
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Напомним, о победе школьного сторожа стало известно накануне. За Чекмарёву голоса отдали шесть депутатов, а за действующего руководителя — всего четверо. Жители населённого пункта "офигели" от исхода голосования.
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