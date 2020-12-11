Выигравшая выборы школьный сторож отказалась стать главой поселения

Школьный сторож из Омской области Надежда Чекмарёва отказалась от должности главы поселения Новоомское после победы на выборах. Об этом рассказал местный депутат Александр Дождиков.

— Надежда Чекмарёва подала в совет заявление о том, что не готова занимать должность главы Новоомского сельского поселения. Будет объявляться новая процедура выборов, — написал он в "Одноклассниках".

Как сообщает РИА "Новости", в администрации Омского района, региональной избирательной комиссии и администрации поселения отказались комментировать итоги выборов. В школе, где работает Чекмарёва, подтвердили, что она числится у них сторожем и "заявление ещё не писала".

Замглавы Новоомского поселения Михаил Дикун рассказал агентству, что на данный момент обязанности главы выполняет Артур Лен, который работал на посту главы несколько сроков с 2002 года.

Напомним, о победе школьного сторожа стало известно накануне. За Чекмарёву голоса отдали шесть депутатов, а за действующего руководителя — всего четверо. Жители населённого пункта "офигели" от исхода голосования.