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Выигравшая выборы школьный сторож отказалась стать главой поселения

Местным депутатам придётся проголосовать заново.

11 декабря 2020, 11:04

Фото © Pixabay

Школьный сторож из Омской области Надежда Чекмарёва отказалась от должности главы поселения Новоомское после победы на выборах. Об этом рассказал местный депутат Александр Дождиков.

Надежда Чекмарёва подала в совет заявление о том, что не готова занимать должность главы Новоомского сельского поселения. Будет объявляться новая процедура выборов, — написал он в "Одноклассниках".

Как сообщает РИА "Новости", в администрации Омского района, региональной избирательной комиссии и администрации поселения отказались комментировать итоги выборов. В школе, где работает Чекмарёва, подтвердили, что она числится у них сторожем и "заявление ещё не писала".

Замглавы Новоомского поселения Михаил Дикун рассказал агентству, что на данный момент обязанности главы выполняет Артур Лен, который работал на посту главы несколько сроков с 2002 года.

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Речь более чем о сотне тысяч человек, рассказали в ОП РФ.

Напомним, о победе школьного сторожа стало известно накануне. За Чекмарёву голоса отдали шесть депутатов, а за действующего руководителя — всего четверо. Жители населённого пункта "офигели" от исхода голосования.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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