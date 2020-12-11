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"Красуется перед камерой и наслаждается своим величием". Физиогномист указала на ущемлённое эго убийцы из Армавира

Выдающимся умом парень не отличается, отметила специалист.

11 декабря 2020, 10:44
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<p>Акшин Г. Фото © Соцсети</p>

Акшин Г. Фото © Соцсети

Физиогномист Светлана Филатова оценила внешность убийцы из Армавира, Краснодарский край, Г. Акшина, который жестоко расправился со своей возлюбленной и её несовершеннолетним братом и рассказал об этом в соцсетях. В комментарии Лайфу специалист поделилась выводами о подозреваемом.

Этот молодой человек очень любит себя. Это видео — просто такое самолюбование, для него это возможность показать всем, какой он красавчик. У него, кстати, ямка на подбородке, это явный признак, что он хочет признания со стороны социума. Он красуется перед камерой и наслаждается своим величием, — сказала Филатова.

Парень, убивший возлюбленную и её брата в Армавире, записал на фоне тела чудовищную исповедь

Парень, убивший возлюбленную и её брата в Армавире, записал на фоне тела чудовищную исповедь

По версии следствия, днём 10 декабря между преступником и его избранницей произошёл конфликт.

По словам физиогномиста, у убийцы чрезвычайно ущемлённое эго, однако при этом выдающимся умом он не отличается, что можно заметить по слаборазвитой верхней части его лица. Филатова отметила, что недостаток умственных качеств парень старается восполнить с помощью физических возможностей и показывает свою силу, тем самым принижая тех, кто слабее.

СК показал видео с места жестокой расправы в Армавире

СК показал видео с места жестокой расправы в Армавире

По данным следователей, погибшая девушка жила вместе с убийцей в одной квартире. Накануне у них произошёл конфликт.

Особых данных у него нет, обычный очень любящий себя человек, даже раздувающий своё эго. По глазам видно, что он эмоционально закрытый. Брови низко расположены, невозвышенные какие-то у него мысли, очень практичный. В общем-то, практично со своей колокольни он и поступил, — пояснила специалист.

Пытками пытался выбить имена любовников. Лайф узнал подробности жуткой расправы над девушкой в Армавире

Пытками пытался выбить имена любовников. Лайф узнал подробности жуткой расправы над девушкой в Армавире

Автомобиль, на котором скрылся злоумышленник, нашли на берегу моря.
Пейнтбол, бизнес, военные игры. Лайф узнал, чем занимался убийца из Армавира

Пейнтбол, бизнес, военные игры. Лайф узнал, чем занимался убийца из Армавира

Мужчина пропал после расправы, его разыскивают полицейские.

Ранее Лайф уже писал о том, что в Краснодарском крае мужчина жестоко убил свою возлюбленную, а затем расправился с её несовершеннолетним братом. Он заранее знал, что мальчик будет дома один. Предварительно, преступление было совершено на почве ревности.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова
Шайдуллина Кристина
Шайдуллина Кристина

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