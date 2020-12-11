"Красуется перед камерой и наслаждается своим величием". Физиогномист указала на ущемлённое эго убийцы из Армавира
Выдающимся умом парень не отличается, отметила специалист.
Акшин Г. Фото © Соцсети
Физиогномист Светлана Филатова оценила внешность убийцы из Армавира, Краснодарский край, Г. Акшина, который жестоко расправился со своей возлюбленной и её несовершеннолетним братом и рассказал об этом в соцсетях. В комментарии Лайфу специалист поделилась выводами о подозреваемом.
— Этот молодой человек очень любит себя. Это видео — просто такое самолюбование, для него это возможность показать всем, какой он красавчик. У него, кстати, ямка на подбородке, это явный признак, что он хочет признания со стороны социума. Он красуется перед камерой и наслаждается своим величием, — сказала Филатова.
Парень, убивший возлюбленную и её брата в Армавире, записал на фоне тела чудовищную исповедьПо версии следствия, днём 10 декабря между преступником и его избранницей произошёл конфликт.
По словам физиогномиста, у убийцы чрезвычайно ущемлённое эго, однако при этом выдающимся умом он не отличается, что можно заметить по слаборазвитой верхней части его лица. Филатова отметила, что недостаток умственных качеств парень старается восполнить с помощью физических возможностей и показывает свою силу, тем самым принижая тех, кто слабее.
СК показал видео с места жестокой расправы в АрмавиреПо данным следователей, погибшая девушка жила вместе с убийцей в одной квартире. Накануне у них произошёл конфликт.
— Особых данных у него нет, обычный очень любящий себя человек, даже раздувающий своё эго. По глазам видно, что он эмоционально закрытый. Брови низко расположены, невозвышенные какие-то у него мысли, очень практичный. В общем-то, практично со своей колокольни он и поступил, — пояснила специалист.
Пытками пытался выбить имена любовников. Лайф узнал подробности жуткой расправы над девушкой в АрмавиреАвтомобиль, на котором скрылся злоумышленник, нашли на берегу моря.
Пейнтбол, бизнес, военные игры. Лайф узнал, чем занимался убийца из АрмавираМужчина пропал после расправы, его разыскивают полицейские.
Ранее Лайф уже писал о том, что в Краснодарском крае мужчина жестоко убил свою возлюбленную, а затем расправился с её несовершеннолетним братом. Он заранее знал, что мальчик будет дома один. Предварительно, преступление было совершено на почве ревности.
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