Павел Деревянко расстался с женой после 10 лет отношений
Ранее артист крутил романы на стороне.
Павел Деревянко и Дарья Мясищева. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов
Российский актёр Павел Деревянко расстался со своей гражданской супругой Дарьей Мясищевой, с которой прожил более десяти лет. Об этом сообщил портал Peopletalk.
Как стало известно изданию, Деревянко заявил о разрыве с женой на премьере фильма "Серебряные коньки". Артист вышел на красную ковровую дорожку один, а позже поведал коллегам о своём новом статусе.
10 звёздных пар российского шоу-бизнеса, которые шокировали всех, объявив о разводе в 2020 годуДля россиян 2020 год оказался непростым по многим причинам: пандемия, изоляция, проблемы с работой и другое. Но и для звёзд это время превратилось в кошмар, если судить по бракам, которые принялись разваливаться один за другим. Лайф решил вспомнить все те известные пары, у которых в этом году любовь не пережила трудностей.
— Да, мы разошлись, — подтвердила в беседе с Peopletalk сама Дарья Мясищева, не вдаваясь в подробности.
Известно, что пара продолжает совместно воспитывать двух дочерей — десятилетнюю Варвару и шестилетнюю Сашу. Актёр признавался, что между ним и Дарьей изначально были свободные отношения, но позднее они стали настоящей семьёй. Подробнее о личной жизни и биографии Павла Деревянко читайте на сайте uznayvse.ru.
А ранее Лайф писал, что в новых сериях мультфильма "Простоквашино" голосом Павла Деревянко заговорил пёс Шарик.
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