Павел Деревянко расстался с женой после 10 лет отношений

10 звёздных пар российского шоу-бизнеса, которые шокировали всех, объявив о разводе в 2020 году Для россиян 2020 год оказался непростым по многим причинам: пандемия, изоляция, проблемы с работой и другое. Но и для звёзд это время превратилось в кошмар, если судить по бракам, которые принялись разваливаться один за другим. Лайф решил вспомнить все те известные пары, у которых в этом году любовь не пережила трудностей.