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Павел Деревянко расстался с женой после 10 лет отношений

Ранее артист крутил романы на стороне.

11 декабря 2020, 10:22
<p>Павел Деревянко и Дарья Мясищева. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов </p>

Павел Деревянко и Дарья Мясищева. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Российский актёр Павел Деревянко расстался со своей гражданской супругой Дарьей Мясищевой, с которой прожил более десяти лет. Об этом сообщил портал Peopletalk.

Как стало известно изданию, Деревянко заявил о разрыве с женой на премьере фильма "Серебряные коньки". Артист вышел на красную ковровую дорожку один, а позже поведал коллегам о своём новом статусе.

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Для россиян 2020 год оказался непростым по многим причинам: пандемия, изоляция, проблемы с работой и другое. Но и для звёзд это время превратилось в кошмар, если судить по бракам, которые принялись разваливаться один за другим. Лайф решил вспомнить все те известные пары, у которых в этом году любовь не пережила трудностей.

Да, мы разошлись, — подтвердила в беседе с Peopletalk сама Дарья Мясищева, не вдаваясь в подробности.

Известно, что пара продолжает совместно воспитывать двух дочерей — десятилетнюю Варвару и шестилетнюю Сашу. Актёр признавался, что между ним и Дарьей изначально были свободные отношения, но позднее они стали настоящей семьёй. Подробнее о личной жизни и биографии Павла Деревянко читайте на сайте uznayvse.ru.

А ранее Лайф писал, что в новых сериях мультфильма "Простоквашино" голосом Павла Деревянко заговорил пёс Шарик.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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