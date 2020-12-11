Убийца из Армавира заранее знал, что малолетний брат его девушки был дома один

Источники сообщили Лайфу новые обстоятельства, связанные с жестоким убийством в Армавире. По нашим данным, убийца Акшин Гусейнов, вероятно, сначала забрал свою девушку из того дома, где жила её семья, а уже затем они поехали на злополучную квартиру, где он жестоко расправился с ней. Скорее всего, по пути жертва сама рассказала убийце о том, что её малолетний брат был дома один. А его мать в этот момент находилась на работе на АЗС.