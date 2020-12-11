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Убийца из Армавира заранее знал, что малолетний брат его девушки был дома один

Родители мальчика, который стал второй жертвой обезумевшего преступника, находились на работе.

11 декабря 2020, 10:14
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<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Источники сообщили Лайфу новые обстоятельства, связанные с жестоким убийством в Армавире. По нашим данным, убийца Акшин Гусейнов, вероятно, сначала забрал свою девушку из того дома, где жила её семья, а уже затем они поехали на злополучную квартиру, где он жестоко расправился с ней. Скорее всего, по пути жертва сама рассказала убийце о том, что её малолетний брат был дома один. А его мать в этот момент находилась на работе на АЗС.

Пейнтбол, бизнес, военные игры. Лайф узнал, чем занимался убийца из Армавира

Пейнтбол, бизнес, военные игры. Лайф узнал, чем занимался убийца из Армавира

Мужчина пропал после расправы, его разыскивают полицейские.

Напомним, что, расправившись с девушкой, Гусейнов направился в дом её семьи и убил её брата. Перед тем как задушить, он пытал ребёнка, переломав ему кости. Позже мужчина попал на камеры видеонаблюдения, его разыскивают правоохранители.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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