Убийца из Армавира заранее знал, что малолетний брат его девушки был дома один
Родители мальчика, который стал второй жертвой обезумевшего преступника, находились на работе.
Фото © Соцсети
Источники сообщили Лайфу новые обстоятельства, связанные с жестоким убийством в Армавире. По нашим данным, убийца Акшин Гусейнов, вероятно, сначала забрал свою девушку из того дома, где жила её семья, а уже затем они поехали на злополучную квартиру, где он жестоко расправился с ней. Скорее всего, по пути жертва сама рассказала убийце о том, что её малолетний брат был дома один. А его мать в этот момент находилась на работе на АЗС.
Пейнтбол, бизнес, военные игры. Лайф узнал, чем занимался убийца из АрмавираМужчина пропал после расправы, его разыскивают полицейские.
Напомним, что, расправившись с девушкой, Гусейнов направился в дом её семьи и убил её брата. Перед тем как задушить, он пытал ребёнка, переломав ему кости. Позже мужчина попал на камеры видеонаблюдения, его разыскивают правоохранители.
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