У здания УФСБ в Карачаево-Черкесии произошёл взрыв

Этот взрыв оказался не первым за сегодня — в 7:30 у здания УФСБ РФ по республике сдетонировал пакет, но тогда никто не пострадал. Территорию оцепили и обследовали сапёры. По предварительным данным, в полдень за оцепление прорвался неизвестный мужчина, где привёл в действие взрывное устройство.