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Категорий: 17

У здания УФСБ в Карачаево-Черкесии произошёл взрыв

По предварительным данным, есть пострадавшие.

11 декабря 2020, 10:06

Фото © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Возле здания УФСБ Карачаево-Черкесии произошёл взрыв, устройство привёл в действие неизвестный. Как сообщил Лайфу источник, в результате пострадали шестеро полицейских.

Этот взрыв оказался не первым за сегодня — в 7:30 у здания УФСБ РФ по республике сдетонировал пакет, но тогда никто не пострадал. Территорию оцепили и обследовали сапёры. По предварительным данным, в полдень за оцепление прорвался неизвестный мужчина, где привёл в действие взрывное устройство.

В результате сам "подрывник" погиб, шестеро полицейских ранены. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, одного из них оперируют.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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