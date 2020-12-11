У здания УФСБ в Карачаево-Черкесии произошёл взрыв
По предварительным данным, есть пострадавшие.
Фото © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ
Возле здания УФСБ Карачаево-Черкесии произошёл взрыв, устройство привёл в действие неизвестный. Как сообщил Лайфу источник, в результате пострадали шестеро полицейских.
Этот взрыв оказался не первым за сегодня — в 7:30 у здания УФСБ РФ по республике сдетонировал пакет, но тогда никто не пострадал. Территорию оцепили и обследовали сапёры. По предварительным данным, в полдень за оцепление прорвался неизвестный мужчина, где привёл в действие взрывное устройство.
В результате сам "подрывник" погиб, шестеро полицейских ранены. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, одного из них оперируют.
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