Парень, убивший возлюбленную и её брата в Армавире, записал на фоне тела чудовищную исповедь

Чудовищное убийство произошло в Армавире, Краснодарский край. Акшин Г. жестоко расправился со своей возлюбленной после того, как она якобы призналась, что встречалась с другим мужчиной. Парень нанёс ей множество ударов в область головы, а затем переместил окровавленный труп в наполненную водой ванну и записал на её фоне жуткое видеообращение более чем на девять минут. Спокойным голосом убийца рассказывал историю отношений с девушкой, обвиняя её в том, что произошло, и заверяя, что он "адекватный".

Фото © Соцсети. Скриншот © Telegram / "Плохие новости 18+"

Я хочу вам сразу всем сказать — я адекватный, я в себе. Убил я её в гневе, да. Как это всё произошло. Она призналась 3 декабря мне в измене, не просто в измене, а то, что она с августа месяца спит с другим парнем. Она мотивировала это тем, что мы типа пока что не живём вместе и что она считает себя свободной девушкой. <...> Убил я её не из-за измены. Убил я её потому, что понимал: обратного пути нет Акшин Г.

Видео © Telegram / "Плохие новости 18+"

Преступник признался, что сам никогда не изменял любимой, поэтому в порыве злости "впервые её ударил". "Это лучше, чем всю свою жизнь жить, обманывать друг друга и потом, когда вскрываются измены, спустя года, десятилетия, когда у вас уже подросшие дети, люди разводятся, ругаются, едят друг друга чайной ложкой из мозга. Это ужасно, так живут многие. Я не хотел бы так жить. Если бы она сказала, что я хочу расстаться, я ухожу, — пожалуйста. Она этого не сказала..." — говорил Акшин на камеру. Однако парень заявил, что погубила его не ревность, а амбиции, и отметил, что избранница его идей не разделяла и интересовалась банальными вещами.

Я хотел заработать деньги на таком уровне, на котором было бы позволено не просто менять политику целых стран, но можно было бы изменить весь мир. Увы, возможно, я родился не в том месте, не в то время, не с теми мозгами, но с амбициями. Эти амбиции, возможно, меня и убили Акшин Г.

Фото © Соцсети

Под конец чудовищный монолог убийцы стал ещё ужаснее. Акшин хладнокровно и цинично рассказал, что сейчас отправится к девятилетнему брату жертвы, живущему в станице Новоалексеевской, и жестоко расправится с ним. Он в деталях описал свои зверства и позже действительно привёл их в исполнение.

Я сейчас поеду к её брату маленькому. Я переломаю ему сначала все пальцы на руках, а затем все пальцы на ногах... Я буду очень больно делать ему, затем я его задушу, в крови я пачкаться уже не хочу. Он сдохнет. Затем я сяду в её машину, поеду на море Чёрное. Куда именно, ещё не определился Акшин Г.

Исполнив задуманное, преступник скрылся с места и отправился к морю, где бросил автомобиль и ушёл в неизвестном направлении. Сейчас его разыскивают правоохранители. Известно, что Акшин Г. владеет пейнтбольным клубом ARMA, где проводятся военно-тактические игры, максимально приближенные к реальности. Также он числится как ИП — занимается производством товаров для праздников — и как один из учредителей компании "Кубань-строй технолоджи".