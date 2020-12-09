Последние фото девушки из Москвы, которая умерла от передоза, так и не сумев разобраться в себе

Друзья оставили в соцсетях у 32-летней Анны С. из Москвы много тёплых слов после того, как её мама сообщила о преждевременной гибели дочери. По словам комментаторов, девушка недавно вышла из реабилитационного центра и хотела начать новую жизнь, но зависимость была сильнее. Анна снова оказалась в её власти, и последняя доза стала роковой, пишут "Плохие новости".

Фото © Соцсети

Анна была ярким человеком во многих смыслах. Девушка увлекалась искусством тату, нанеся на кожу не один рисунок. К ярким узорам на теле москвичка добавляла ещё одно контрастное пятно. Она нередко меняла цвет волос, выбирая необычные оттенки: голубой, розовый. "Подрабатываю мобильной солнечной батареей. Отсвечиваю, что аж пробки выбивает", "Осень, всё вокруг серое, унылое... Не, не слышала)))", — писала Анна, надевая очередной разноцветный наряд.

Фото © Соцсети

Была у Анны и ещё одна серьёзная привязанность. Периодически девушка выкладывала в соцсетях снимки с маленькой девочкой, судя по всему, дочкой, которую называла своей маленькой принцессой. Мама водила малышку в театр, болела за неё на конкурсе танцев. Но даже самая сильная любовь, материнская, не уберегла её от страшной участи.

Фото © Соцсети

Внутренние терзания девушки отражались и на её блоге. На стене — посты про психологические травмы из детства и расстройства личности, записи о том, как стать лучшей версией себя, и о болезненных отношениях с родителями. Среди групп — "Психологический журнал", "Психология", "Психология и психотерапия". Девушка увлекалась наукой о душе, вероятно, пытаясь спасти свою. "Если вы хотите чего-нибудь добиться, у вас должно хватать мужества на неудачи", "Сделай глубокий вдох и успокойся, всё равно уже ***", — гласят недавние цитаты у неё на странице.

Фото © Соцсети

5 декабря, накануне гибели, Анна выложила селфи в голубой куртке и праздничном свитере. Она смотрела в камеру с лёгкой полуулыбкой. Пользователи заметили, что рука девушки, в которой был телефон, заметно опухла. По мнению юзеров, это произошло из-за неправильно сделанной инъекции. Днём 6-го числа Анна снова выложила подобное селфи с прогулки. Вскоре её не стало.