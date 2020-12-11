"Такие трусы суицид совершают редко". Психиатр считает, что рано или поздно убийцу из Армавира схватят живым

Акшин Гусейнов из Армавира, который жестоко расправился над своей девушкой и её малолетним братом, действовал не в состоянии аффекта: все его поступки были чётко спланированы. На этот факт в беседе с Лайфом обратил внимание психиатр Алексей Каротам.

— Когда человек в состоянии аффекта, он действует импульсивно и потом частично не помнит текущие события, поэтому версию аффекта отрицаем сразу, — рассуждает он.

Специалист отметил, что, если человек поднял руку на более слабого, а в данном случае на двоих — девушку и ребёнка, наверняка делает это уже не в первый раз. Кроме того, по словам собеседника Лайфа, алгоритм действий этого убийцы и состояние его психики указывают на то, что лишать себя жизни путём самоубийства он и не собирался.

— Он её наверняка побивал, если поговорить со свидетелями, кто их знал по жизни. Наверняка там побои были не единожды. А это всегда себе позволяют психически нездоровые люди. Это незрелая личность, — говорит психиатр. — С одной стороны, есть психическое расстройство, оно прям кричит о своём наличии, но и психологическая незрелость, инфантильность. Такие трусы суицид совершают редко. Рано или поздно его, скорее всего, найдут.

Алексей Каротам добавил, что зрелая личность никогда не пойдёт на преступление на почве измены. Здоровый человек сочтёт поход налево причиной разорвать отношения, но никак не поводом лишить жизни того, кто небезразличен.

Напомним, что житель Армавира на почве ревности убил возлюбленную, затем её малолетнего брата, а о случившемся он рассказал в соцсетях. Лайф узнал, что злоумышленник пытал мальчика, чтобы узнать имена любовников девушки. Позже мужчина попал на камеры видеонаблюдения, его разыскивают правоохранители.