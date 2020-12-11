Умер актёр Николай Иванов, сыгравший в "Вечном зове"

Николай Иванов родился 22 января 1943 года. В 1963 году окончил драматическую студию при Ленинградском ТЮЗе (под руководством З.Я. Корогодского) и сразу же был принят в труппу театра. За годы работы сыграл более 80 ролей.

Снимался в фильмах: "Барышня-крестьянка", "Море в огне", "Вечный зов", "Ещё можно успеть", "Кузнечик", "Старые долги", "Приказ: огонь не открывать", "Самоубийство", "Приказ: перейти границу", "Россия молодая", "Обрыв", "Встретимся в метро", "Гум-гам", "Сошедшие с небес" и других.