Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Умер актёр Николай Иванов, сыгравший в "Вечном зове"

Ему было 77 лет.

11 декабря 2020, 10:42
3490
<p>Фото © Lifeactor.ru</p>

Фото © Lifeactor.ru

Актёр петербургского ТЮЗа имени А.А. Брянцева народный артист РФ Николай Иванов, сыгравший Ивана Савельева в многосерийном фильме "Вечный зов", скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщили на официальной странице театра.

Сообщается, что причиной смерти артиста стала сердечная недостаточность в результате продолжительной болезни.

Николай Иванов родился 22 января 1943 года. В 1963 году окончил драматическую студию при Ленинградском ТЮЗе (под руководством З.Я. Корогодского) и сразу же был принят в труппу театра. За годы работы сыграл более 80 ролей.
Снимался в фильмах: "Барышня-крестьянка", "Море в огне", "Вечный зов", "Ещё можно успеть", "Кузнечик", "Старые долги", "Приказ: огонь не открывать", "Самоубийство", "Приказ: перейти границу", "Россия молодая", "Обрыв", "Встретимся в метро", "Гум-гам", "Сошедшие с небес" и других.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1