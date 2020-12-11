"Остриё атак нацелено на Россию". Лукашенко пожелал Путину терпения — видео

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожелал лидеру России Владимиру Путину терпения в "непростые времена". Об этом он заявил на саммите ЕАЭС, который проходит в режиме видеоконференции.

— Остриё атак из-за пределов нацелено на Россию, мы это в Белоруссии остро ощущаем. Поэтому, Владимир Владимирович, терпения вам, — сказал глава республики.

Лукашенко отметил, что Россия является "стержнем интеграции" стран — и от этого никуда не деться.

Ранее Лайф рассказывал, что президент Белоруссии ратифицировал соглашение о взаимном признании виз с Россией.