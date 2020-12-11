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"Остриё атак нацелено на Россию". Лукашенко пожелал Путину терпения — видео

Белорусский лидер напомнил, что РФ — стержень интеграции на постсоветском пространстве.

11 декабря 2020, 10:54

Видео © Трансляция

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожелал лидеру России Владимиру Путину терпения в "непростые времена". Об этом он заявил на саммите ЕАЭС, который проходит в режиме видеоконференции.

Остриё атак из-за пределов нацелено на Россию, мы это в Белоруссии остро ощущаем. Поэтому, Владимир Владимирович, терпения вам, — сказал глава республики.

Лукашенко отметил, что Россия является "стержнем интеграции" стран — и от этого никуда не деться.

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Варвара Романова
Варвара Романова

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