"Остриё атак нацелено на Россию". Лукашенко пожелал Путину терпения — видео
Белорусский лидер напомнил, что РФ — стержень интеграции на постсоветском пространстве.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожелал лидеру России Владимиру Путину терпения в "непростые времена". Об этом он заявил на саммите ЕАЭС, который проходит в режиме видеоконференции.
— Остриё атак из-за пределов нацелено на Россию, мы это в Белоруссии остро ощущаем. Поэтому, Владимир Владимирович, терпения вам, — сказал глава республики.
Лукашенко отметил, что Россия является "стержнем интеграции" стран — и от этого никуда не деться.
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