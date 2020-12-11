Сегодня в регионах России открываются первые пункты вакцинации от ковида

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что сегодня в регионах России открываются первые пункты вакцинации от коронавируса, а сами прививки начнут делать в конце недели. Глава правительства призвал губернаторов лично контролировать процесс и обеспечить вакцинацию также в период новогодних праздников — с 1 по 10 января.

— Уже сегодня открываются первые пункты вакцинации, они определены в каждом регионе, их число будет увеличиваться одновременно с поставкой вакцин. Прошу субъекты РФ ещё раз обеспечить деятельность пунктов вакцинации и, конечно же, обратить особое внимание на их работу во время праздников, особенно с 1 по 10 января, чтобы все желающие могли сделать прививку, — заявил Мишустин в ходе встречи с производителями вакцин "Эпиваккорона" и "Спутник V".

Напомним, 6 декабря вакцинация стартовала в Москве на базе 70 столичных поликлиник, прививочные кабинеты работают ежедневно с 8:00 до 20:00. Пока получить препарат могут только учителя, врачи и работники соцслужб. А в регионах России, как ранее объявили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой, вакцинация начнётся до конца недели.