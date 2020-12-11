Россиян предупредили об угрозе новой эпидемии

В 2021 году в России вероятна вспышка заболеваемости туберкулёзом. Об этом главный фтизиатр Дальнего Востока Павел Фадеев рассказал в интервью ИА "Чита.Ру".

По его словам, в стране улучшилась общая ситуация с туберкулёзом из-за расширения мер профилактики заболевания. Флюорографию на Дальнем Востоке ежегодно проходит более 70% населения, а в Забайкалье — 86% жителей. Однако в этом году диспансеризацию пришлось ограничить из-за пандемии. Несвоевременное прохождение обследований приведёт к росту заболеваемости и смертности от туберкулёза на 20%, считает Фадеев.

В связи с коронавирусом было ограничено и количество профилактических осмотров. Врач предупредил, что это может повлечь за собой последствия, связанные с распространением инфекции, поскольку только флюорография способна выявить туберкулёз на начальной стадии.

Если лёгкие здоровы, то вероятность заболеть туберкулёзом минимальная. Она возникает в совокупности нескольких факторов: мощное снижение иммунитета, стресс, злоупотребление алкоголем, ведение асоциального образа жизни, курение. Если эти факторы отсутствуют и у человека здоровые лёгкие, то вероятность заразиться туберкулёзом минимальная. Но если лёгкие повреждены, то вероятность того, что присоединится туберкулёз, высокая, она возрастает в два раза. Соответственно, мы должны быть внимательными к пациентам, которые перенесли ковид Павел Фадеев Главный фтизиатр Дальнего Востока

Фадеев рекомендовал россиянам проходить флюорографию раз в год и отметил, что современные аппараты безопасны и не несут никакой лучевой нагрузки.

Ранее Лайф рассказывал, что власти Индии продолжают выяснять причину заражения нескольких сотен человек в городе Элуру неизвестной болезнью. Сообщается, что инфекция не передаётся от человека к человеку, но при этом среди заболевших оказались абсолютно разные люди.