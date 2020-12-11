В Минздраве спрогнозировали сроки завершения пандемии коронавируса

— Управлять пандемией можно только вакциной или препаратом, который непосредственно быстро влияет на саму инфекцию. Вакцинация в самом начале, и мы уверены, мы надеемся, что это, безусловно, повлияет на развитие процесса. Мы будем с вами надеяться, что уже в 2021 году, в середине, пандемия будет из нашей жизни уходить, — сказал Гриднев журналистам.