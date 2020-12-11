В Минздраве спрогнозировали сроки завершения пандемии коронавируса
Управлять процессом можно только с помощью вакцины, уверен замминистра.
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Пандемия коронавируса пойдёт на спад уже в середине 2021 года. Надежду на это высказал заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев.
— Управлять пандемией можно только вакциной или препаратом, который непосредственно быстро влияет на саму инфекцию. Вакцинация в самом начале, и мы уверены, мы надеемся, что это, безусловно, повлияет на развитие процесса. Мы будем с вами надеяться, что уже в 2021 году, в середине, пандемия будет из нашей жизни уходить, — сказал Гриднев журналистам.
Стало известно, в какие регионы уже поступила вакцина "Спутник V"Прививки от коронавируса россиянам начнут делать уже в конце недели.
Ранее Лайф сообщал, что вторая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса "Эпиваккорона", разработанная новосибирским центром "Вектор", поступила в гражданский оборот.
Напомним, за прошедшие 24 часа в стране был поставлен антирекорд по смертности. За сутки жертвами инфекции стали 613 человек, при этом 26 171 человек полностью вылечился от CoViD-19 за тот же период.
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