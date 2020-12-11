Аксёнов уволил замминистра здравоохранения Крыма за неработающую горячую линию

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов уволил заместителя министра здравоохранения республики Георгия Кравца из-за критических проблем, связанных с работой горячей линии на полуострове. Об этом он рассказал на своей странице во "ВКонтакте".

К сожалению, в рамках мониторинга горячей линии Минздрава — номер 8 800 733 33 34 — выявлено, что он по факту нерабочий. Кроме того, сотрудники Минэкономразвития провели обзвон 101-й аптеки "Крым-фармации", в результате чего удалось дозвониться лишь в 49 из них Сергей Аксёнов Глава Республики Крым

По словам губернатора, в случае дальнейшей нереализации проектов будет уволен руководитель ГУПа. Аксёнов отметил, что необходимо будет пересмотреть работу горячих линий, сделав так, что "отвечать будет лично профильный министр, в том числе за организацию аналогичной работы у подведомственных организаций".

Если в результате проверки будет выявлено, что горячая линия не работает, — объявляется выговор, во второй раз — увольнение. Все должностные лица и руководители обязаны знать, на каком уровне находится работа их кол-центра Сергей Аксёнов Глава Республики Крым

Ранее Лайф писал, что глава Крыма Сергей Аксёнов предупредил чиновников о последствиях, если те будут замечены на новогодних корпоративах. А депутатам за такой проступок на фоне пандемии коронавируса он пригрозил исключением из партии.