Аксёнов уволил замминистра здравоохранения Крыма за неработающую горячую линию
Глава Крыма считает необходимым издать поручение, обязывающее местные органы власти внимательнее относиться к своим обязанностям по связи с гражданами.
Фото © VK / Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов уволил заместителя министра здравоохранения республики Георгия Кравца из-за критических проблем, связанных с работой горячей линии на полуострове. Об этом он рассказал на своей странице во "ВКонтакте".
К сожалению, в рамках мониторинга горячей линии Минздрава — номер 8 800 733 33 34 — выявлено, что он по факту нерабочий. Кроме того, сотрудники Минэкономразвития провели обзвон 101-й аптеки "Крым-фармации", в результате чего удалось дозвониться лишь в 49 из них
По словам губернатора, в случае дальнейшей нереализации проектов будет уволен руководитель ГУПа. Аксёнов отметил, что необходимо будет пересмотреть работу горячих линий, сделав так, что "отвечать будет лично профильный министр, в том числе за организацию аналогичной работы у подведомственных организаций".
Если в результате проверки будет выявлено, что горячая линия не работает, — объявляется выговор, во второй раз — увольнение. Все должностные лица и руководители обязаны знать, на каком уровне находится работа их кол-центра
Ранее Лайф писал, что глава Крыма Сергей Аксёнов предупредил чиновников о последствиях, если те будут замечены на новогодних корпоративах. А депутатам за такой проступок на фоне пандемии коронавируса он пригрозил исключением из партии.
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