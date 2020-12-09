Глава Крыма пригрозил чиновникам увольнениями за корпоративы
Аксёнов заверил, что не будет при этом смотреть на должности.
Фото © VK / Сергей Аксёнов
Глава Крыма Сергей Аксёнов предупредил чиновников о последствиях, если те будут замечены на новогодних корпоративах. А депутатам за такой проступок на фоне пандемии коронавируса он пригрозил исключением из партии.
— Если будут замечены должностные лица, неважно какого уровня, на корпоративах, то есть которые сами нарушают, по должностным лицам решения будут приняты вплоть до увольнения, не разбираясь, за дискредитацию звания государственного служащего. С депутатским корпусом отдельно, вплоть до исключения из партии, — приводит слова Аксёнова агентство "Крыминформ".
Аксёнов планирует устранить очереди в детсады Крыма к 2023 годуОн уточнил, что на сегодняшний день самая большая сформировалась в Симферополе.
Глава региона также поделился информацией о том, как будет организовано выявление нарушителей. В том числе будут следить за аккаунтами чиновников в соцсетях. Министр внутренней политики, информации и связи Михаил Афанасьев уже получил соответствующее поручение. Докладывать он будет еженедельно.
— Здесь, я думаю, проблем не будет. Потому что, если кто-то придёт, их там всё равно сфотографируют… Ну конечно, когда они там возле шеста крутятся, пляшут и так далее. Всё это видел уже, всё это проходил, — добавил Аксёнов.
Ранее глава Крыма предлагал надевать электронные браслеты для отслеживания людей, которые должны находиться на карантине.
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