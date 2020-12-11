Рейв зашёл в хату. Заключённые сняли пародию на клип "Плачу на техно" — видео
Шедевр посвящён "всем вечеринкам, на которые они не смогли попасть по решению суда".
В новосибирской колонии № 9 осуждённые женщины из местного творческого коллектива "Фауст" сняли новогоднюю видеопародию на клип Cream Soda & "Хлеб" "Плачу на техно". Запись опубликована на официальном Youtube-канале регионального управления ФСИН. Шедевр, как признаются сами авторы, посвящён "всем новогодним вечеринкам, на которые не попали по решению суда".
К слову, коллектив "Фауст" существует в исправительной колонии № 9 уже более 15 лет. В нём единовременно занимается до 30 осуждённых, а стать членом коллектива может любой желающий.
В ритмах строгого режима. Заключённый рэпер пишет треки в тюрьме, и с ним сотрудничают известные артистыАлександр уже пять лет находится в колонии строгого режима под Челябинском. Сейчас он дописывает второй рэп-альбом и дистанционно сотрудничает с известными артистами. Лайф с большим трудом смог пообщаться с музыкантом и узнать, как создаются рифмы и музыка за колючей проволокой.
Ранее Лайф писал, что заключённые из той же колонии сделали пародию на клип Uno группы Little Big и победили в конкурсе двойников "Один в один".
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