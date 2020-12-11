Рейв зашёл в хату. Заключённые сняли пародию на клип "Плачу на техно" — видео

В ритмах строгого режима. Заключённый рэпер пишет треки в тюрьме, и с ним сотрудничают известные артисты Александр уже пять лет находится в колонии строгого режима под Челябинском. Сейчас он дописывает второй рэп-альбом и дистанционно сотрудничает с известными артистами. Лайф с большим трудом смог пообщаться с музыкантом и узнать, как создаются рифмы и музыка за колючей проволокой.