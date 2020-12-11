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Рейв зашёл в хату. Заключённые сняли пародию на клип "Плачу на техно" — видео

Шедевр посвящён "всем вечеринкам, на которые они не смогли попасть по решению суда".

11 декабря 2020, 15:26

В новосибирской колонии № 9 осуждённые женщины из местного творческого коллектива "Фауст" сняли новогоднюю видеопародию на клип Cream Soda & "Хлеб" "Плачу на техно". Запись опубликована на официальном Youtube-канале регионального управления ФСИН. Шедевр, как признаются сами авторы, посвящён "всем новогодним вечеринкам, на которые не попали по решению суда".

К слову, коллектив "Фауст" существует в исправительной колонии № 9 уже более 15 лет. В нём единовременно занимается до 30 осуждённых, а стать членом коллектива может любой желающий.

В ритмах строгого режима. Заключённый рэпер пишет треки в тюрьме, и с ним сотрудничают известные артисты

В ритмах строгого режима. Заключённый рэпер пишет треки в тюрьме, и с ним сотрудничают известные артисты

Александр уже пять лет находится в колонии строгого режима под Челябинском. Сейчас он дописывает второй рэп-альбом и дистанционно сотрудничает с известными артистами. Лайф с большим трудом смог пообщаться с музыкантом и узнать, как создаются рифмы и музыка за колючей проволокой.

Ранее Лайф писал, что заключённые из той же колонии сделали пародию на клип Uno группы Little Big и победили в конкурсе двойников "Один в один".

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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