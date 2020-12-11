Рестораторы в Петербурге попросили разрешить доставку алкоголя

Рестораторы Санкт-Петербурга обратились к администрации города с просьбой добавить алкоголь в список разрешённых для доставки на дом продуктов. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Отмечается, что такое предложение прозвучало на форуме субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с грядущими жёсткими ограничениями в работе заведений.

Напомним, из-за роста заболеваемости CoViD-19 власти Петербурга ввели новые, более жёсткие ограничения на период новогодних каникул. Так, с 30 декабря по 3 января полностью приостанавливается работа общепита. Исключение сделают только для доставки и работы навынос.