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Рестораторы в Петербурге попросили разрешить доставку алкоголя

Предложение озвучили в связи с грядущими ограничениями в работе заведений общепита.

11 декабря 2020, 15:00

Рестораторы Санкт-Петербурга обратились к администрации города с просьбой добавить алкоголь в список разрешённых для доставки на дом продуктов. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Отмечается, что такое предложение прозвучало на форуме субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с грядущими жёсткими ограничениями в работе заведений.

Общественный транспорт Петербурга не будет работать в новогоднюю и рождественскую ночи

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Режим курсирования будет соответствовать штатному расписанию.

Напомним, из-за роста заболеваемости CoViD-19 власти Петербурга ввели новые, более жёсткие ограничения на период новогодних каникул. Так, с 30 декабря по 3 января полностью приостанавливается работа общепита. Исключение сделают только для доставки и работы навынос.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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