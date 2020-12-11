Рестораторы в Петербурге попросили разрешить доставку алкоголя
Предложение озвучили в связи с грядущими ограничениями в работе заведений общепита.
Рестораторы Санкт-Петербурга обратились к администрации города с просьбой добавить алкоголь в список разрешённых для доставки на дом продуктов. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Отмечается, что такое предложение прозвучало на форуме субъектов малого и среднего предпринимательства в связи с грядущими жёсткими ограничениями в работе заведений.
Общественный транспорт Петербурга не будет работать в новогоднюю и рождественскую ночиРежим курсирования будет соответствовать штатному расписанию.
Напомним, из-за роста заболеваемости CoViD-19 власти Петербурга ввели новые, более жёсткие ограничения на период новогодних каникул. Так, с 30 декабря по 3 января полностью приостанавливается работа общепита. Исключение сделают только для доставки и работы навынос.
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