Общественный транспорт Петербурга не будет работать в новогоднюю и рождественскую ночи
Режим курсирования будет соответствовать штатному расписанию.
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В Санкт-Петербурге наземный транспорт и метрополитен не будут работать в новогоднюю и рождественскую ночи, несмотря на сложившуюся в прошлые годы традицию. Решение об отмене ночных рейсов принято в связи с пандемией коронавируса, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по транспорту.
— Работа общественного пассажирского транспорта с 31 декабря 2020-го на 1 января 2021-го и в ночь с 6 на 7 января 2021 года будет организована в соответствии со штатным режимом работы без организации дополнительного транспортного обслуживания в ночное время, — сказано в сообщении комитета.
В транспорте Москвы коронавирус не обнаруженСпециалисты Роспотребнадзора делали смывы с турникетов, поручней и валидаторов на 17 станциях метро, а также в 20 автобусах, трамваях и электробусах. Результат во всех случаях оказался отрицательным.
По словам председателя Комитета по культуре Петербурга Константина Сухенко, период работы общественного транспорта в праздники не будет продлён из-за действующих ограничений на массовые мероприятия.
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Кроме того, согласно постановлению от 2 декабря, подписанному губернатором города Александром Бегловым, с 30 декабря по 10 января в Петербурге запрещено посещение музеев, театров, концертов и зоопарка, а также в этот период нельзя проводить автобусные экскурсии и туристические поездки. Под запретом будут и любые мероприятия в помещениях с присутствием более чем 50 человек, а с 30 декабря по 3 января полностью прекратят работу городские кафе и рестораны.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как будет работать общественный транспорт в столице на Новый год.
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