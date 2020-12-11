Общественный транспорт Петербурга не будет работать в новогоднюю и рождественскую ночи

В Санкт-Петербурге наземный транспорт и метрополитен не будут работать в новогоднюю и рождественскую ночи, несмотря на сложившуюся в прошлые годы традицию. Решение об отмене ночных рейсов принято в связи с пандемией коронавируса, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу городского комитета по транспорту.

— Работа общественного пассажирского транспорта с 31 декабря 2020-го на 1 января 2021-го и в ночь с 6 на 7 января 2021 года будет организована в соответствии со штатным режимом работы без организации дополнительного транспортного обслуживания в ночное время, — сказано в сообщении комитета.

По словам председателя Комитета по культуре Петербурга Константина Сухенко, период работы общественного транспорта в праздники не будет продлён из-за действующих ограничений на массовые мероприятия.

Кроме того, согласно постановлению от 2 декабря, подписанному губернатором города Александром Бегловым, с 30 декабря по 10 января в Петербурге запрещено посещение музеев, театров, концертов и зоопарка, а также в этот период нельзя проводить автобусные экскурсии и туристические поездки. Под запретом будут и любые мероприятия в помещениях с присутствием более чем 50 человек, а с 30 декабря по 3 января полностью прекратят работу городские кафе и рестораны.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как будет работать общественный транспорт в столице на Новый год.