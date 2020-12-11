Строительство "Северного потока — 2" возобновили в водах Германии

Строительство участка газопровода "Северный поток — 2" в водах Германии возобновили 11 декабря. Об этом сообщили в компании Nord Stream 2 AG.

Работы по укладке труб ведёт специализированная баржа "Фортуна", которая уложит 2,6-километровый участок в исключительной экономической зоне ФРГ в водах на глубине менее 30 метров. Отмечается, что строительство выполняется в полном соответствии с полученными разрешениями.

Ранее Лайф рассказывал, что палата представителей США одобрила проект военного бюджета с санкциями против "Северного потока — 2".

Напомним, проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от российского побережья через Балтийское море до Германии. В настоящее время до завершения проекта не хватает примерно 75 километров, 16 из которых расположены в пределах исключительной экономической зоны ФРГ, а остальные 60 — в Дании.