Путин поддержал идею об ответственности за дискриминацию россиян за рубежом

Мы с Татьяной Москальковой и Общественной палатой начали работу над так называемой Белой книгой и фактами дискриминации наших соотечественников за рубежом. По нашему запросу из МИД пришла короткая информация. Это общий обзор о конкретных случаях нарушения прав российских граждан и наших соотечественников в этом году, включая резонансные случаи политического преследования, — 11 страниц убористого текста. И это только частные случаи, без учёта массовых дискриминаций. Самые яркие и самые вопиющие — это Украина и та же самая Прибалтика

Кирилл Вышинский Исполнительный директор МИА "Россия сегодня", член Союза по правам человека при Президенте Российской Федерации