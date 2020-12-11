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Путин поддержал идею об ответственности за дискриминацию россиян за рубежом

Автором инициативы выступил исполнительный директор международного информационного агентства "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.

11 декабря 2020, 13:54

Президент России Владимир Путин одобрил введение специальных норм уголовной ответственности за дискриминацию россиян за рубежом. Полная стенограмма встречи с членами Совета по правам человека (СПЧ) опубликована на официальном сайте Кремля.

Предложил данную инициативу исполнительный директор Международного информационного агентства "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.

Мы с Татьяной Москальковой и Общественной палатой начали работу над так называемой Белой книгой и фактами дискриминации наших соотечественников за рубежом. По нашему запросу из МИД пришла короткая информация. Это общий обзор о конкретных случаях нарушения прав российских граждан и наших соотечественников в этом году, включая резонансные случаи политического преследования, — 11 страниц убористого текста. И это только частные случаи, без учёта массовых дискриминаций. Самые яркие и самые вопиющие — это Украина и та же самая Прибалтика

Кирилл Вышинский

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня", член Союза по правам человека при Президенте Российской Федерации

Он отметил, что не хватает инструментов воздействия и влияния, несмотря на наличие ряда государственных структур и организаций. Говоря о причинах дискриминации соотечественников за рубежом, Вышинский отметил следующее.

Наши соотечественники продолжают подвергаться дискриминации по основанию использования родного языка, по этническому происхождению, по факту сотрудничества с российскими организациями и средствами массовой информации, из-за стремления сохранить свою культурную идентичность и историческую память

Кирилл Вышинский

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня", член Союза по правам человека при Президенте Российской Федерации

Путин выразил солидарность с данной инициативой, но поинтересовался, насколько это будет эффективно, и подчеркнул право на существование такого законопроекта.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с СПЧ пообещал дать поручение разработать проект концепции защиты прав человека в цифровом пространстве. Этим займётся правительство совместно с советом.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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