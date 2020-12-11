Путин поддержал идею об ответственности за дискриминацию россиян за рубежом
Автором инициативы выступил исполнительный директор международного информационного агентства "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.
Президент России Владимир Путин одобрил введение специальных норм уголовной ответственности за дискриминацию россиян за рубежом. Полная стенограмма встречи с членами Совета по правам человека (СПЧ) опубликована на официальном сайте Кремля.
Предложил данную инициативу исполнительный директор Международного информационного агентства "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.
Мы с Татьяной Москальковой и Общественной палатой начали работу над так называемой Белой книгой и фактами дискриминации наших соотечественников за рубежом. По нашему запросу из МИД пришла короткая информация. Это общий обзор о конкретных случаях нарушения прав российских граждан и наших соотечественников в этом году, включая резонансные случаи политического преследования, — 11 страниц убористого текста. И это только частные случаи, без учёта массовых дискриминаций. Самые яркие и самые вопиющие — это Украина и та же самая Прибалтика
Он отметил, что не хватает инструментов воздействия и влияния, несмотря на наличие ряда государственных структур и организаций. Говоря о причинах дискриминации соотечественников за рубежом, Вышинский отметил следующее.
Наши соотечественники продолжают подвергаться дискриминации по основанию использования родного языка, по этническому происхождению, по факту сотрудничества с российскими организациями и средствами массовой информации, из-за стремления сохранить свою культурную идентичность и историческую память
Путин выразил солидарность с данной инициативой, но поинтересовался, насколько это будет эффективно, и подчеркнул право на существование такого законопроекта.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с СПЧ пообещал дать поручение разработать проект концепции защиты прав человека в цифровом пространстве. Этим займётся правительство совместно с советом.
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