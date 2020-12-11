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Стало известно, в какие регионы уже поступила вакцина "Спутник V"

Прививки от коронавируса россиянам начнут делать уже в конце недели.

11 декабря 2020, 13:46
<p>Фото © sputnikvaccine.com</p>

Фото © sputnikvaccine.com

Вакцина против коронавируса "Спутник V" поступила во все регионы России, кроме Магадана и Чукотки. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Президентом РФ была поставлена задача до конца этой недели обеспечить поставку во все регионы вакцины "Спутник V" для того, чтобы начать масштабную вакцинацию тех категорий граждан, кто относится к медицинским специалистам, учителям, это касается также и Министерства обороны. Задача эта выполнена: во все регионы уже поставка осуществлена, за исключением двух, это Магадан и Чукотка, — сказал он.

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Одна из них объединённая — против ковида и гриппа.

В Магаданскую область препарат доставят в воскресенье, а на Чукотку — в понедельник.

Напомним, сегодня в регионах России открываются первые пункты вакцинации от коронавируса, а сами прививки начнут делать в конце недели. При этом в Москве прививки учителям, врачам и работникам соцслужб начали делать с 6 декабря.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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