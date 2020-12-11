Стало известно, в какие регионы уже поступила вакцина "Спутник V"
Прививки от коронавируса россиянам начнут делать уже в конце недели.
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Вакцина против коронавируса "Спутник V" поступила во все регионы России, кроме Магадана и Чукотки. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
— Президентом РФ была поставлена задача до конца этой недели обеспечить поставку во все регионы вакцины "Спутник V" для того, чтобы начать масштабную вакцинацию тех категорий граждан, кто относится к медицинским специалистам, учителям, это касается также и Министерства обороны. Задача эта выполнена: во все регионы уже поставка осуществлена, за исключением двух, это Магадан и Чукотка, — сказал он.
Попова: В России разрабатывается не меньше 10 вакцин от коронавирусаОдна из них объединённая — против ковида и гриппа.
В Магаданскую область препарат доставят в воскресенье, а на Чукотку — в понедельник.
Напомним, сегодня в регионах России открываются первые пункты вакцинации от коронавируса, а сами прививки начнут делать в конце недели. При этом в Москве прививки учителям, врачам и работникам соцслужб начали делать с 6 декабря.
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