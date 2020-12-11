Стало известно, в какие регионы уже поступила вакцина "Спутник V"

— Президентом РФ была поставлена задача до конца этой недели обеспечить поставку во все регионы вакцины "Спутник V" для того, чтобы начать масштабную вакцинацию тех категорий граждан, кто относится к медицинским специалистам, учителям, это касается также и Министерства обороны. Задача эта выполнена: во все регионы уже поставка осуществлена, за исключением двух, это Магадан и Чукотка, — сказал он.