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Одежда альпиниста превратилась в ледышку, и это всего за 7 часов восхождения на Килиманджаро — фото

Подъём на Килиманджаро. Само словосочетание не сулит ничего хорошего. Поэтому, когда герой этого материала забрался на вершину, он особо не переживал. Хотя по его виду этого не скажешь.

11 декабря 2020, 12:48

Фото © Reddit / hahnsoloii

Пользователь hahnsoloii в теме Pics (картинки) поделился снимком прямиком с вершины горы Килиманджаро, Танзания. Парень был больше похож не на альпиниста, а на героя фильма "Выживший" с Леонардо Ди Каприо. Автор поста не просто замёрз — он буквально покрылся коркой льда, потрескавшейся от движения.

Фото © Reddit / hahnsoloii

Фото © Reddit / hahnsoloii

И температура — далеко не самый неприятный минус восхождения. Помимо того, hahnsoloii мешал сильный ветер и ледяной дождь

Проснулся в 22:30 для 7-часового подъёма в -12 по Цельсию, под ветром 20 метров в секунду и ледяным дождём. Пик Килиманджаро

Hahnsoloii

За несколько часов пост альпиниста стал вирусным. Его оценило почти 20 тысяч человек, среди которых многие были в шоке, как hahnsoloii прошёл через такое испытание и остался жив. Оказалось, тут главное — правильно одеться. По словам автора, всё дело "в слоях". Также мужчина серьёзно тренировался.

Я потратил немного больше денег на снаряжение, чем мне, вероятно, было нужно. Но такие поездки — одни на миллион, так что я не хотел потерпеть неудачу из-за того, что сэкономил двадцатку. Поэтому я упаковался так, чтобы избавиться от негативных мыслей и хотя бы знать, что я сделал всё, что от меня зависело

Hahnsoloii

Фото © Reddit / hahnsoloii

Фото © Reddit / hahnsoloii

<...> Я боялся не дойти до вершины из-за недостаточной физической подготовки, поэтому я бегал пять дней в неделю. Опять-таки, это не было необходимо. Разве что для моего спокойствия и чтобы я смог получить от поездки максимум удовольствия!

Hahnsoloii

Также в комментариях мужчина раскрыл, из чего именно состояла его многослойная экипировка. Список получился внушительный. Каждый, кто хочет познакомиться с тонкостями восхождения на Килиманджаро, может почитать комментарии hahnsoloii под постом.

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Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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