Одежда альпиниста превратилась в ледышку, и это всего за 7 часов восхождения на Килиманджаро — фото

Я потратил немного больше денег на снаряжение, чем мне, вероятно, было нужно. Но такие поездки — одни на миллион, так что я не хотел потерпеть неудачу из-за того, что сэкономил двадцатку. Поэтому я упаковался так, чтобы избавиться от негативных мыслей и хотя бы знать, что я сделал всё, что от меня зависело

Hahnsoloii