Переезд в США, иудаизм и семеро детей. Что внучка Высоцкого сделала со своей жизнью
Десять лет в браке существенно повлияли на жизнь Наташи Высоцкой, теперь известной под другим именем.
В семье Наамы Теплицки — именно так зовут теперь внучку великого поэта и барда СССР — недавно случилось прибавление. У супругов родился малыш — седьмой по счёту. Поклонники Владимира Высоцкого были рады узнать о такой новости, но не смогли сдержать удивления по поводу того, как поменялась жизнь звёздной внучки.
Девушка получила высшее образование в США, и перед ней была открыта дорога в блестящее и перспективное будущее, но она выбрала иной путь. В университете Наташа познакомилась с парнем по имени Шломо Теплицки из Одессы. Его семья придерживалась ортодоксального иудаизма.
Романтические отношения переросли в брак — в 2010 году пара поженилась и устроила семейное гнёздышко в Питтсбурге. Наташа сменила веру и имя, став Наамой, и побрилась налысо, как того требуют традиции и верование. В обычной жизни девушка носит парик.
Следуя религиозным правилам, Шломо и Наама не пользуются средствами контрацепции. Они убеждены, что детей у пары будет столько, сколько им уготовал Бог. Именно поэтому за короткий срок семья из двух человек разрослась до девяти — пару месяцев назад Наама родила седьмого ребёнка, пишет "Комсомольская правда".
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