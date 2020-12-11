Маргарита Грачёва, изувеченная бывшим мужем, показала фотографии с новой свадьбы

Супруги расписались в сентябре этого года. Грачёва рассказала, что на время судебных процессов носит прежнюю фамилию, а её новый муж всего на полгода старше неё. Подписчики поддержали Маргариту, пожелав её семье счастья и крепкой любви.

Напомним, что Маргарита Грачёва пережила нападение бывшего мужа в декабре 2017 года. Супруг вывез её в лес, где отобрал у неё мобильный телефон, перевязал руки жгутом и начал истязать. Мужчина несколько раз ударил топором по запястьям и кистям, решив, что жена ему изменила. Одну кисть врачам удалось пришить, вторую заменили на бионический протез, похожий на руку Железного человека. Сейчас Маргарита привыкает жить с ограничениями, недавно издала книгу и счастлива в новых отношениях. А её мучитель был приговорён к 14 годам колонии строгого режима.