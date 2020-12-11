Блогерша раскрыла свой возраст, но поклонники уверены: она добавила себе пару десятков лет

По меркам "Тиктока" на Рейчел подписано не так уж много — всего 11 тысяч человек. В профиле девушка публикует видео, в которых она показывает свою жизнь: как отстирать кроссовки, как проявить плёнку и всё в этом роде. Но недавно пользовательница шокировала аудиторию. Она приняла участие в треде, в котором все говорят свой возраст, и цифра, которую назвала Лян, не имела ничего общего с ожиданиями фанатов.

Кадры из видео © TikTok / garden88.co

1984-й был отличным годом... garden88.co

Оказалось, Рейчел целых 36 лет, и подписчики были так удивлены, что пост завирусился. Спустя несколько дней на нём уже почти миллион просмотров и тысячи комментариев от пользователей соцсети, которые не понимают, кому нужно продать душу, чтобы к такому возрасту выглядеть как Лян.

Я думала, 16 to_plunge

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Фото © Instagram / rachelliang

Правда, Рейчел на такие восхищения особо не реагирует, ведь последние годы она слушает их беспрерывно. Мало того, девушка своей внешностью активно пользуется. У неё заключён контракт сразу с несколькими модельными агентствами, а в её инстаграме rachelliang регулярно появляются снимки с очередных фотосессий для небольших брендов.