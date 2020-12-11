Блогерша раскрыла свой возраст, но поклонники уверены: она добавила себе пару десятков лет
Рейчел Лян из Нью Джерси, США, выглядит моложе, чем она есть на самом деле. Настолько, что стоило ей рассказать правду на видео — оно тут же набрало миллион просмотров.
По меркам "Тиктока" на Рейчел подписано не так уж много — всего 11 тысяч человек. В профиле девушка публикует видео, в которых она показывает свою жизнь: как отстирать кроссовки, как проявить плёнку и всё в этом роде. Но недавно пользовательница шокировала аудиторию. Она приняла участие в треде, в котором все говорят свой возраст, и цифра, которую назвала Лян, не имела ничего общего с ожиданиями фанатов.
Кадры из видео © TikTok / garden88.co
1984-й был отличным годом...
Оказалось, Рейчел целых 36 лет, и подписчики были так удивлены, что пост завирусился. Спустя несколько дней на нём уже почти миллион просмотров и тысячи комментариев от пользователей соцсети, которые не понимают, кому нужно продать душу, чтобы к такому возрасту выглядеть как Лян.
Я думала, 16
Сестрёнка, тебе 18! Ну максимум 21
О, так тридцатник — это ещё не конец. Супер!
Правда, Рейчел на такие восхищения особо не реагирует, ведь последние годы она слушает их беспрерывно. Мало того, девушка своей внешностью активно пользуется. У неё заключён контракт сразу с несколькими модельными агентствами, а в её инстаграме rachelliang регулярно появляются снимки с очередных фотосессий для небольших брендов.
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