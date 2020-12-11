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Блогерша раскрыла свой возраст, но поклонники уверены: она добавила себе пару десятков лет

Рейчел Лян из Нью Джерси, США, выглядит моложе, чем она есть на самом деле. Настолько, что стоило ей рассказать правду на видео — оно тут же набрало миллион просмотров.

11 декабря 2020, 12:03

Фото © Instagram / rachelliang

По меркам "Тиктока" на Рейчел подписано не так уж много — всего 11 тысяч человек. В профиле девушка публикует видео, в которых она показывает свою жизнь: как отстирать кроссовки, как проявить плёнку и всё в этом роде. Но недавно пользовательница шокировала аудиторию. Она приняла участие в треде, в котором все говорят свой возраст, и цифра, которую назвала Лян, не имела ничего общего с ожиданиями фанатов.

Кадры из видео © TikTok / garden88.co

1984-й был отличным годом...

garden88.co

Оказалось, Рейчел целых 36 лет, и подписчики были так удивлены, что пост завирусился. Спустя несколько дней на нём уже почти миллион просмотров и тысячи комментариев от пользователей соцсети, которые не понимают, кому нужно продать душу, чтобы к такому возрасту выглядеть как Лян.

Я думала, 16

to_plunge

Сестрёнка, тебе 18! Ну максимум 21

mykelarmbruster

О, так тридцатник — это ещё не конец. Супер!

freshcuz

Фото © Instagram / rachelliang

Фото © Instagram / rachelliang

Правда, Рейчел на такие восхищения особо не реагирует, ведь последние годы она слушает их беспрерывно. Мало того, девушка своей внешностью активно пользуется. У неё заключён контракт сразу с несколькими модельными агентствами, а в её инстаграме rachelliang регулярно появляются снимки с очередных фотосессий для небольших брендов.

Внук похвастался в Twitter, как его дедушка выглядел в молодости, и получился флешмоб красавцев

Внук похвастался в Twitter, как его дедушка выглядел в молодости, и получился флешмоб красавцев

Недавно пользователь Twitter Unokam опубликовал старые фотографии своего деда, на которых он ещё молод и, судя по комментариям, супер горяч. Твит вдохновил других японцев делиться кадрами своих предков, и теперь это целый тред, посвящённый красоте.
Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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