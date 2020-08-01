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Внук похвастался в Twitter, как его дедушка выглядел в молодости, и получился флешмоб красавцев

Недавно пользователь Twitter Unokam опубликовал старые фотографии своего деда, на которых он ещё молод и, судя по комментариям, супер горяч. Твит вдохновил других японцев делиться кадрами своих предков, и теперь это целый тред, посвящённый красоте.

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Фото © Twitter / unokam

"Мой дед был настолько круче, чем я сейчас, что я даже не знаю, как к этому относиться"

Фото © Twitter / unokam

"Мой дедушка тоже был не промах"

Фото © Twitter / mkly2019

"Когда мой дедушка был студентом, он тоже был красивым"

Фото © Twitter / u_a_j_117

"Очень классный и милый дедушка! Если хотите, можете оценить и моего"

Фото © Twitter / ichigotaruto_te

"Пожалуйста, вы должны увидеть моего дедушку тоже!"

Фото © Twitter / orokoge

"Извините, но видели бы вы мою бабулю..."

Фото © Twitter / mw_yz

"Раз уж на то пошло, посмотрите и на мою бабушку!"

Фото © Twitter / mkly2019

Это уже далеко не первый раз, когда пользователи Twitter восхищаются красотой своих предков. В прошлом году в русскоязычном сегменте соцсети завирусился пост с фотографией украинского дедушки в молодости. Комментаторы уверены: парню нужно было становиться моделью.

Дедушка с Украины стал звездой Twitter, и всё благодаря одному фото, сделанному десятилетия назад

Недавно профиль в "Твиттере" о советской эстетике sovietvisuals стал главной темой для обсуждения пользователей соцсети. И всё благодаря одному очень красивому молодому человеку.

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