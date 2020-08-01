Внук похвастался в Twitter, как его дедушка выглядел в молодости, и получился флешмоб красавцев

"Мой дед был настолько круче, чем я сейчас, что я даже не знаю, как к этому относиться"
Фото © Twitter / unokam
"Мой дедушка тоже был не промах"
"Когда мой дедушка был студентом, он тоже был красивым"
Фото © Twitter / u_a_j_117
"Очень классный и милый дедушка! Если хотите, можете оценить и моего"
Фото © Twitter / ichigotaruto_te
"Пожалуйста, вы должны увидеть моего дедушку тоже!"
Фото © Twitter / orokoge
"Извините, но видели бы вы мою бабулю..."
Фото © Twitter / mw_yz
"Раз уж на то пошло, посмотрите и на мою бабушку!"
Это уже далеко не первый раз, когда пользователи Twitter восхищаются красотой своих предков. В прошлом году в русскоязычном сегменте соцсети завирусился пост с фотографией украинского дедушки в молодости. Комментаторы уверены: парню нужно было становиться моделью.