Внук похвастался в Twitter, как его дедушка выглядел в молодости, и получился флешмоб красавцев

"Мой дед был настолько круче, чем я сейчас, что я даже не знаю, как к этому относиться"

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"Мой дедушка тоже был не промах"

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"Когда мой дедушка был студентом, он тоже был красивым"

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"Очень классный и милый дедушка! Если хотите, можете оценить и моего"

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"Пожалуйста, вы должны увидеть моего дедушку тоже!"

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"Извините, но видели бы вы мою бабулю..."

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"Раз уж на то пошло, посмотрите и на мою бабушку!"

Фото © Twitter / mkly2019