Ничто так не красит мужчину, как книжка в руках: 10 фото, которые по эффекту схожи с гипнозом

Аккаунт hotdudesreading ("Горячие чуваки читают") появился ещё в 2015 году. С тех пор сообществу поклонников блога удалось собрать больше 500 кадров, а аудитория перевалила за 1,2 млн

Фото © Instagram / hotdudesreading

И, несмотря на крупный успех проекта, зародился он как шуточный аккаунт, в котором друзья постили фотографии с читающими парнями, которых они сами увидели в нью-йоркском метро

Фото © Instagram / hotdudesreading

Спустя всё это время группа из 12 приятельниц всё ещё остаётся анонимной

Фото © Instagram / hotdudesreading

Как они сами говорят, им и "в голову не приходило, что фантазии книжных червей вроде них когда-нибудь станут инстаграм-феноменом"

Фото © Instagram / hotdudesreading

Чуть больше чем через год после появления аккаунта они даже выпустили книгу — сборник фотографий из их профиля — со смешными хештегами и, главное, остроумными описаниями

Фото © Instagram / hotdudesreading

"Здесь, в Нью-Йорке, температура может снижаться, но, судя по внешнему виду этого прекрасного парня, всё только нагревается"

Фото © Instagram / hotdudesreading

"В тот момент, когда я уже начала думать, что мой отпуск становится невыносимым, я заметила этого изысканного пилота, с которым буду дышать одним воздухом в течение следующих нескольких часов"

Фото © Instagram / hotdudesreading

"Чаще всего я стараюсь как можно скорее уехать с Таймс-сквер, но сегодня я увидела этого учёного, спрятавшегося в книге, и, похоже, я тут надолго"

Фото © Instagram / hotdudesreading

"Называй меня хоть индейкой, только забери с собой домой. Этот здоровяк будит во мне настроение Дня благодарения"

Фото © Instagram / hotdudesreading

"Жаль, я не художница, потому что эта чувственная поза напоминает мне тот самый эпизод с Розой из Титаника"