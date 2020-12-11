Вакцина "Вектора" от коронавируса поступила в гражданский оборот
Участники испытаний из группы риска чувствуют себя хорошо.
Фото © Максим Слуцкий / ТАСС
Вторая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса "Эпиваккорона", разработанная новосибирским центром "Вектор", поступила в гражданский оборот. Об этом сообщила главный государственный врач РФ Анна Попова.
— Вышла в гражданский оборот, и проводятся пострегистрационные клинические испытания на третьем этапе вакцины, которую производит наш научный центр "Вектор", эта вакцина имеет название "Эпиваккорона", — заявила глава Роспотребнадзора в ходе совещания с производителями вакцин.
Попова отметила, что прививки уже получают три тысячи добровольцев на базе восьми медицинских центров в пяти субъектах страны. Она заверила, что самочувствие всех участников испытаний вакцины "Вектора", которые находятся в группе старше 60 лет, хорошее.
Глава Роспотребнадзора напомнила, что первое время после вакцинации человек не считается защищённым, потому к своему здоровью нужно относиться бережно, оберегая себя от инфекции "на весь период выработки иммунитета".
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Напомним, о регистрации в России второй вакцины от коронавируса 14 октября сообщил глава государства Владимир Путин.
"Вектор" раскрыл данные о своей вакцине: сколько держится иммунитет и когда прививку надо будет повторитьНаучный центр уже выпустил 25 тысяч доз "Эпиваккороны" и планирует произвести столько же за следующий месяц.
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