Вакцина "Вектора" от коронавируса поступила в гражданский оборот

Вторая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса "Эпиваккорона", разработанная новосибирским центром "Вектор", поступила в гражданский оборот. Об этом сообщила главный государственный врач РФ Анна Попова.

— Вышла в гражданский оборот, и проводятся пострегистрационные клинические испытания на третьем этапе вакцины, которую производит наш научный центр "Вектор", эта вакцина имеет название "Эпиваккорона", — заявила глава Роспотребнадзора в ходе совещания с производителями вакцин.

Попова отметила, что прививки уже получают три тысячи добровольцев на базе восьми медицинских центров в пяти субъектах страны. Она заверила, что самочувствие всех участников испытаний вакцины "Вектора", которые находятся в группе старше 60 лет, хорошее.

Глава Роспотребнадзора напомнила, что первое время после вакцинации человек не считается защищённым, потому к своему здоровью нужно относиться бережно, оберегая себя от инфекции "на весь период выработки иммунитета".

Напомним, о регистрации в России второй вакцины от коронавируса 14 октября сообщил глава государства Владимир Путин.