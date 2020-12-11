Врачи перечислили новые необычные симптомы коронавируса у детей
По словам медиков, обычно малыши переносят инфекцию в лёгкой или бессимптомной форме.
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Специалисты Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета обнаружили ряд необычных симптомов, которые могут проявляться у детей с CoViD-19. Об этом сообщает Express.
По словам медиков, несовершеннолетние обычно переносят коронавирус в лёгкой форме или бессимптомно, но в сочетании с мультисистемным воспалительным синдромом (MIS-C) инфекция способна вызывать воспаление некоторых органов и тканей, например сердца, лёгких, кровеносных сосудов, почек, пищеварительной системы, мозга, кожи или глаз.
Инфекционист оценила риск повторного заражения коронавирусомПо словам доктора, при повторном заболевании инфекция переносится легче, так как организм уже знаком с ней.
Проанализировав симптоматику у детей, больных CoViD-19, у которых вирус вызвал воспалительный синдром, специалисты пришли к выводу, что у 83% участников исследования наблюдались кожно-слизистые изменения: опухшие и покрасневшие глаза, красные щёки и ладони, и так называемый клубничный язык — опухший, бугристый ярко-красного цвета.
Ранее Лайф писал, что у четверых испытателей американской вакцины от коронавируса развился паралич лица.
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