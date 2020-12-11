Врачи перечислили новые необычные симптомы коронавируса у детей

Специалисты Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета обнаружили ряд необычных симптомов, которые могут проявляться у детей с CoViD-19. Об этом сообщает Express.

По словам медиков, несовершеннолетние обычно переносят коронавирус в лёгкой форме или бессимптомно, но в сочетании с мультисистемным воспалительным синдромом (MIS-C) инфекция способна вызывать воспаление некоторых органов и тканей, например сердца, лёгких, кровеносных сосудов, почек, пищеварительной системы, мозга, кожи или глаз.

Проанализировав симптоматику у детей, больных CoViD-19, у которых вирус вызвал воспалительный синдром, специалисты пришли к выводу, что у 83% участников исследования наблюдались кожно-слизистые изменения: опухшие и покрасневшие глаза, красные щёки и ладони, и так называемый клубничный язык — опухший, бугристый ярко-красного цвета.

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