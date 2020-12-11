В Москве расширили список тех, кто сможет получить вакцину от ковида в первую очередь
В программу включены те, кто часто контактирует с другими людьми.
Фото © Сергей Фадеичев / ТАСС
С понедельника, 14 декабря, на вакцинацию от коронавируса в Москве смогут записаться работники МФЦ, сферы культуры, а также задействованные в отрасли торговли и услуг. Об этом на своём сайте рассказал мэр города Сергей Собянин.
Градоначальник указал, что все они входят в группу риска, так как по долгу работы контактируют с миллионами граждан, а значит, в случае заражения могут не только серьёзно пострадать сами, но и стать угрозой для окружающих.
Вакцина "Вектора" от коронавируса поступила в гражданский оборотУчастники испытаний из группы риска чувствуют себя хорошо.
Ранее Лайф писал, что мэр столицы Сергей Собянин заявил об отсутствии планов на ограничение времени работы метро в новогоднюю ночь. Метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) будут функционировать до утра, чтобы не допустить столпотворения пассажиров.
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