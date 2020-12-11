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Падала, но поднималась. Школьница из Киева поразила упорством в борьбе с гололёдом — видео

Она даже ползла на коленях, но все попытки забраться по склону были тщетны.

11 декабря 2020, 13:52
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Видео © Соцсети

В Киеве из-за ледяного дождя дороги превратились в один большой каток. И если на ровных участках пробираться уже затруднительно, то "покорить" подъёмы и спуски могут только настоящие герои. Такая ситуация, например, сложилась на Андреевском спуске.

Акробатические номера в исполнении обычных прохожих попали на видео, которые появились в соцсетях. Сердца пользователей покорила девочка, которая с недюжинным упорством пыталась подняться на склон, но у неё ничего не выходило. По словам родителей, которые узнали своего ребёнка на записи, Маша спешила домой из Дома творчества.

На кадрах видно, что девочка с рюкзаком сначала старается преодолеть препятствие, идя во весь рост. Ей помогают прохожие, но все попытки тщетны. Затем она предпринимает попытку пройти участок на четвереньках, однако в определённый момент встаёт на ноги и скатывается назад. Проиграв природной стихии, школьница уходит обратно, иногда падая.

Эколог рассказал о разрушительных последствиях ледяного дождя в Приморье

Эколог рассказал о разрушительных последствиях ледяного дождя в Приморье

По его словам, и в Москве ЧП такого уровня стало бы не меньшей трагедией.

А ранее Лайф рассказывал, что в ноябре ледяной дождь, причиной которого стал мощный циклон, обрушился на Владивосток. Были оборваны линии электропередачи, без света остались целые районы. Многие дома оказались отключены от водоснабжения и отопления. На сегодняшний день электроснабжение в городе полностью восстановлено.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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